Как самому настроить «Умный дом» Ростелекома

«Умный дом» Ростелекома — это готовый для установки комплект датчиков, приложение и облачный сервис, позволяющие следить за жильем из любой точки мира. Разбираемся — как подключить датчики и настроить сценарии «Умного дома» через приложение.

В «умной коробке» Ростелекома набор датчиков, контроллер и подробная инструкция. Продукт разработан для быстрой самостоятельной установки.

Как настроить умный дом

В декабре комплект «Умный дом» можно выиграть в рамках новогодней акции на Sibnet.ru.

Набор «Умный дом» можно приобрети на сайте Ростелекома или в магазинах-партнерах. Чтобы пользоваться комплектом, не обязательно быть абонентом Ростелекома, но клиенты провайдера имеют преимущества — возможность купить оборудование в рассрочку.

Дополнительно можно приобрести совместимые камеры внутреннего и наружного наблюдения. Всего в перспективе к «Умному дому» Ростелекома можно подключить 230 устройств.

Базовый комплект в городах Сибири стоит 11,5 тысячи рублей, бонусом к нему пользователь получает год бесплатного пользовании системой (облачный сервис). Затем он будет платить абонентскую плату в размере 350 рублей ежемесячно.

Что входит в коробку

Есть два основных варианта «Умного дома». В базовый комплект входят контроллер, датчики движения, открытия дверей и окон. Расширенный комплект дополнительно включает датчики дыма и протечки. Также есть комплекты, включающие умную лампочку и розетку.

Мозг системы — контроллер с протоколом Z-Wave Plus. Его сигнал дотягивается до датчиков на расстоянии до 100 метров на улице и до 40 метров в помещении, этого хватает для квартир и коттеджей.

Контролер можно разместить в любом месте квартиры, но рядом с розеткой. Если электричество отключится, он успеет оповестить владельца и продолжит работу за счет резервной батареи емкостью 1150 мАч.

Контроллер подключается к интернету или через Ethernet-кабель — порт расположен на обратной стороне устройства. Предусмотрена возможность подключения и по Wi-Fi, однако первый вариант надежнее и безопаснее.

Устройство оснащено светодиодными индикаторами (на торце), которые сигнализируют о состоянии устройства: верхний отображает статус Wi-Fi-соединения, средний — статус Ethernet-соединения, нижний показывает, работает ли контроллер.

Если верхний диод горит — контроллер не использует Wi-Fi для выхода в интернет, если мигает — использует. Если средний диод горит — контроллер не использует Ethernet для выхода в интернет; если мигает — использует, и есть связь с «Умным домом»; если не горит — использует, и нет связи с «Умным домом». Если нижний диод горит — контроллер есть питание от электричества, если не горит — питания нет.

Датчики из комплекта не зависят от электросети, и работают от стандартной батарейки типоразмера CR123A. Им не нужны провода, данные передаются по шифрованному протоколу Z-Wave Plus.

Контроллер может поддерживать до 230 устройств, это могут быть умные розетки, лампочки, термостат на батарею и другие. Также пользователь может добавить камеру видеонаблюдения (у Ростелекома есть решения для внешнего и внутреннего наблюдения).

Камеры не входят в готовые комплекты «Умного дома», но без проблем с ним сопрягаются. Подключаются к интернету по Wi-Fi или кабелю, добавляются в систему «Умный дом» через приложение.

Как зарегистрироваться в «Умном доме» Ростелекома

Обладателю «умной коробки» нужно зарегистрироваться в личном кабинете «Умного дома» на сайте Ростелекома или в мобильном приложении. Для регистрации потребуется заполнить ФИО, регион, e-mail, номер телефона, пароль. Личный кабинет для одного дома будет один. Его владелец может создать других пользователей с полными и ограниченными правами, чтобы члены семьи могли одновременно использовать программу.

Зарегистрированный аккаунт будет использоваться для управления системой через мобильное приложение и web-версию. Скачать «Умный дом» Ростелекома можно бесплатно на AppStore и Google Play.

После регистрации владелец «Умного дома» попадает на рабочий стол личного кабинета. Это центр управления системой. Здесь отображаются утвержденные сценарии, устройства, которые в них участвуют, полезные ссылки на инструкции. Также пользователь видит меню: устройства, события, сценарии, клипы, настройки и помощь.

В «Настройках» можно указать, как и при каких условиях должны приходить уведомления о событиях по СМС, почте или push. Также можно проверить — кто и с каких устройств заходил в приложение. В подразделе «Тариф и опции» — узнать параметры лицевого счета, изменить или расширить набор услуг.

«Помощь» предназначена для тех, кто не смог разобраться с приложением, хотя в целом его интерфейс интуитивно понятен.

Как добавить устройства

В разделе «Мои устройства» отображаются все подключённые устройства: контроллер, датчики и видеокамеры. У каждого из них в приложении своя карточка, где указаны тип устройства, статус, расположение в доме, заряд батареи, элементы управления (например, регулировка яркости лампочки).

Процедура добавления датчиков движения, открытия, протечки и других выполняется одинаковым образом.

На время процедуры добавления датчики нужно расположить не дальше 2 метров от контроллера, добавлять устройства через приложение поочередно, предварительно сняв с них бирки и защитные пленки.

В разделе приложения «Мои устройства» поле нажатия на добавление нового устройства в списке выбрать нужное (например, датчик движения), кликнуть и следовать дальнейшим командам.

Добавление камеры

«У нас есть внутренние (домашние) камеры трех видов: medium, low и premium. Разница в разрешении изображения. Самая простая имеет разрешение 1280 на 960 пикселей, премиум-камера имеет разрешение выше и возможность поворачиваться в направлении движения», — сказал ведущий специалист проектно-продуктового офиса МРФ «Сибирь» Ростелекома Никита Семенов.

В карточке камеры, подключенной к «Умному дому», можно перематывать видео, переключать из прямой трансляции на архивное видео, делать скриншоты и клипы (вырезать нужные фрагменты из 24 часовой записи и пересылать его для просмотра).

Еще одна функция — «звонок» на видеокамеру. Абонент может говорить через камеру с помощью функции «Push to talk».

«Чтобы добавить, например, видеокамеру в систему, надо нажать на "плюс". Если камера подключается с помощью Ethernet-кабеля, то нужно ввести серийный номер. Если беспроводная, то ввести логин и пароль Wi-Fi. Затем поднести камеру к монитору устройства для считывания QR-кода», — рассказал Семенов.

Если камера не подключилась, надо проверить, правильно ли введено название и пароль Wi-Fi-сети, работает ли сеть на частоте 2,4GHz, указаны ли на роутере типы шифрования AES, WPA2. Если все указано верно, но камера не подключается, надо сбросить её настройки и попробовать подключить заново.

Подключение камеры с помощью Ethernet-кабеля

Подключите камеру Ethernet-кабелем к PoE-инжектору и роутеру. Если вы не используете PoE-инжектор, то подключите камеру к адаптеру питания 12В 1А и роутеру. Подождите две минуты, убедитесь, что соответствующий LAN-индикатор на роутере часто мигает. В разделе «Мои устройства» запустите процедуру добавления камеры и следуйте подсказкам. Укажите «Проводное соединение Ethernet» и подключите камеру.

Как добавить сценарий

Сценарии — заданное поведение устройства в определённых ситуациях. Например, можно сделать так, чтобы при открытии входной двери включалась камера в коридоре и начиналась видеозапись.

Для этого, нужно зайти в раздел «Сценарии», выбрать тип — по событию или вручную. В данном случае по событию — срабатывание датчика открытия двери. Затем указать устройства, которые будут участвовать в сценарии и добавить их — датчик открытия и видеокамеру.

Можно задать несколько условий, для этого после настройки одного из них, нажать «Добавить ещё». Затем выбрать действие: включение камеры, отправка уведомления на почту или телефон. После этого нужно дать имя сценарию и сохранить. В любой момент его можно отменить.

Сценарии могут быть привязаны ко времени, если надо, чтобы в нужный час включился вентилятор, то прописываются условия работы умной розетки (в которую он включен).

Как подключить кнопку SOS?

Пользователь приложения может подключить кнопку SOS — возможность дистанционного вызова группы быстрого реагирования. Стоит такая услуга 599 рублей в месяц.

«Если сработал датчик движения в квартире или по камере увидел, что чужой в доме, нажимаешь эту кнопку, затем подтверждаешь. Сигнал идет на пульт охраны компании «Гольфстрим». Охранники приезжают и ловят преступника», — описал услугу собеседник.