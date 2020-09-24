Германия выпустит собственную Lada 4x4

Компания Partisan Motors из немецкого города Магдебург выпустит особую версию Lada 4x4 — такой внедорожник будет стоить почти 20 тысяч евро (1,8 миллиона рублей).

Новинка появится на европейском рынке под названием Lada 50th Anniversary Limited Edition. От стандартной модели она будет отличаться силовым бампером особого дизайна, внедорожными покрышками BFGoodrich, рейлингами на крыше и пластиковыми накладками на арках и порогах.

Отделка салона будет выполнена из кожи. Каждый экземпляр 4x4 получит юбилейную табличку и порядковым номером и сертификат подлинности.

Partisan Motors выпустит 50 таких внедорожников. Стоимость машины составит 19,9 тысячи евро (1,78 миллиона рублей по актуальному курсу). В России самая дорогая версия Lada 4x4 — Bronto — стоит 806,9 тысячи рублей.