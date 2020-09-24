Путина позвали на урановые рудники Забайкалья

Рабочий и директор дворца культуры из города Краснокаменска в Забайкалье пригласили в среду президента Владимира Путина приехать на Приаргунский ГОК, где добывают урановую руду, сообщила пресс-служба Кремля.

На встрече с работниками атомной отрасли к президенту обратились художественный руководитель ДК «Даурия» Ирина Коханская и рабочий рудника №1 Приаргунского горно-химического объединения Эдуард Щербин.

«Город наш (Краснокаменск) небольшой, население 50 тысяч, но он является урановой столицей России. Здесь расположено крупнейшее в стране уранодобывающее предприятие госкорпорации "Росатом". Здесь живут и работают люди удивительной и мужественной профессии», — объяснила Коханская.

Президент пообещал, что постарается приехать. Он сказал, что труд шахтера — это работа мужественных людей. На рудниках Приаргунского горнодобывающего предприятия она важна вдвойне.

«Потому что это не просто добытый ресурс из земли, это ресурс, который нужен стране по очень многим направлениям: и для обеспечения безопасности страны, и по гражданским проектам, — отметил он.