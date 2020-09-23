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Сбербанк потратит миллиарды на модернизацию «Манжерока»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Всесезонный курорт «Манжерок»

Сбербанк России вложит 4 миллиарда рублей в модернизацию всесезонного курорта «Манжерок» в Республике Алтай, сообщили власти региона.

Сбербанк России планирует построить на территории курорта оздоровительный центр, гостиницы, горнолыжные трассы, канатные дороги, рестораны, СПА-комплекс и другие объекты туристической инфраструктуры. О

Глава региона Олег Хорохордин рассказал, что если по итогам 2019 года, когда на территории курорта была открыта новая высокоскоростная канатная дорога, «Манжерок» посетили более 220 тысяч туристов, то за первые восемь месяцев текущего года, учитывая ограничения в работе из-за коронавируса, зарегистрировано уже 226 тысяч туристов.

«Это связано с улучшением инфраструктуры, повышением качества сервиса, созданием дополнительных мест размещения», – добавил он.

Проект по созданию всесезонного курорта «Манжерок» в Республике Алтай реализуется Сбербанком России с 2012 года. Курорт, расположенный вблизи озера Манжерок у подножия горы Малая Синюха, предоставляет возможности для различных направлений активного отдыха в зимний и летний периоды. Всего республику в год посещают более 2 миллионов туристов.

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