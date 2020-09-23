Силовики поймали сбежавшую из-под конвоя преступницу в Иркутске

Полицейские в среду задержали в Иркутской области преступницу Татьяну Никитину, сбежавшую из-под конвоя со своим возлюбленным, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Татьяна Никитина и Сергей Устюгов сбежали из-под конвоя 7 сентября, когда возвращались со следственного эксперимента. Их объявили в федеральный розыск, распространяя ориентировки по всей России. За помощь в их поимке пообещали вознаграждение до 500 тысяч рублей.

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Во вторник пенсионер МВД, бывший участковый уполномоченный вместе с сыном поехал на дачу, находившуюся в пригороде Ангарска. И обнаружил, что в его доме скрываются беглые преступники. Мужчины сумели обезвредить и задержать вооруженного ножом Устюгова, а Никитина успела сбежать.

Ее задержали в среду возле Ангарска. Никитину и Устюгова осудили в 2018 году за совершение серии разбойных вооруженных нападений, кражи и незаконный оборот оружия.