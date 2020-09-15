Шальное золото: что натворили иркутские «Бонни и Клайд»

Вознаграждение в полмиллиона рублей объявлено иркутской полицией за помощь в поимке двух сбежавших преступников — 31-летнего Сергея Устюгова и 24-летней Татьяны Никитиной. Раньше их связывали романтические отношения... и вооруженные ограбления. Кто они такие и почему их прозвали «Бонни и Клайдом»?

После дерзкого побега молодых людей в Сети прозвали иркутскими «Бонни и Клайдом», романтизируя их отношения. Но жесткие и сухие материалы уголовного дела описывают влюбленную парочку с совсем другой стороны. Вооруженные грабежи и кражи, где они проявляли редкое хладнокровие, цинизм и крайнюю осторожность.

Неудавшийся бизнесмен

Сергей Устюгов еще в 2013 году имел стабильный доход — зарабатывал на стройподрядах в Иркутской области. Один из работодателей предложил ему выполнить большой заказ на объекте.

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Устюгов понимал, что для этого нужно открыть ИП, приобрести необходимые материалы и инструменты, а еще нанять рабочих. Он составил смету и понял, что ему необходимо около 600 тысяч рублей. Для того, что накопить такую сумму нужно было время, а времени у него не было. Тогда он отправился в банки. Но в предоставлении кредита везде отказали.

Тогда он попытался занять деньги у знакомых и друзей. Один из знакомых сказал, что недавно купил квартиру и одолжить такую сумму не может. Но знает, где ее взять. Нужно просто ограбить ювелирный салон. И Устюгов легко согласился. Более того, сам указал на потенциальный объект нападения.

Через некоторое время Устюгов и трое его знакомых отправились на ограбление. Продумали все до мелочей. Осмотрели пути отхода с места преступления, заранее купили камуфляжную одежду, маски и перчатки. А еще два велосипеда, которые предусмотрительно оставили в лесу.

Первое ограбление прошло удачно для преступников. Устюгов со своими знакомыми совершили еще несколько ограблений прежде, чем судьба свела его с Татьяной…

Согласилась в шутку

Никитина была студенткой колледжа. На тот момент ей было 18 лет. Но девушка успела набрать кредитов на 200 тысяч рублей. Чтобы выплачивать их, она нашла подработку. Но денег катастрофически не хватало.

Начались проблемы с платежами. Как следствие звонки из банков, от коллекторов и ей, и ее близким. Как итог – ссоры с родными дома. Безвыходное, как ей тогда казалось, положение. Тогда она попросила своего знакомого приютить ее. А тот познакомил девушку с Устюговым.

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Через некоторое время она поняла, чем занимаются друзья. Девушке предложили помогать, конечно, за определенную долю «заработка». И она согласилась. Сначала в шутку. Но шутки закончились, когда выехали на очередной грабеж. Увидев в руках друга оружие, Татьяна поняла, насколько все серьезно. Однако идти на попятную было поздно….

С этих пор друзья регулярно грабили ювелирные салоны, продуктовые магазины. Во время ограблений оттачивали навыки, и каждое последующее преступление было быстрее и хладнокровнее предыдущего.

«Вам завтра новые привезут»

Однажды Усюгов, Никитина и один из их друзей увидели, как инкассаторский броневик «Почта России» привозит деньги в почтовое отделение. Решили понаблюдать, а потом и ограбить учреждение.

Взяв обрез охотничьего ружья и пистолет, подъехали к почте на автомобиле, надели маски и перчатки и ворвались в здание. Здесь в этот день выдавали пенсии. В зале было много пожилых людей, кто-то пришел за получением или оправление посылки. Обычная будняя суета.

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«Всем стоять и не двигаться!», «Сидеть!», «На пол!», — посыпались распоряжения грабителей. Устюгов двинулся к одному из кассиров и направил на нее обрез, приказав открыть вход в служебное помещение.

Затем подошел к кассиру и потребовал отдать деньги. Женщина указала на металлический ящик. Другая сотрудница попыталась помешать Устюгову и получила удар прикладом по голове.

Когда грабитель собирал деньги, одна из старушек спросила его: «Ты куда нашу пенсию забираешь?». На что последовал хладнокровный и спокойный ответ: «Вам завтра новые привезут». Почтовое отделение в тот день лишилось более 755 тысяч рублей.

Но как бы хитро не действовали преступники, по их следу уже шли сыщики и они знали о личностях грабителей. И сами преступники понимали, что логическое завершение их похождений близко. Через несколько дней силовики задержали подельника, с которым они грабили почту.

Помощь друга

После задержания подельника Никитина в панике позвонила старому другу по студенчеству и пригласила в гости. При встрече, не объясняя причин, попросила купить для нее пять самых простых сотовых телефонов, 10 сим-карт любых операторов сотовой связи, оформленных на посторонних людей. А еще попросила передать адвокату 100 тысяч рублей вместе с одним из телефонов и сим-картой.

Друг купил и телефоны, и симки. Попытался отдать деньги адвокату. Юрист от денег отказался, тогда приятель Никитиной решил выяснить, в чем она провинилась и куда пытается его втянуть.

Девушка призналась, что участвовала в ограблении почты, и их подельника, которого Никитина назвала «шизофреником», уже задержала полиция. Рассказала, что они собираются «переквалифицироваться», а именно «обчищать банкоматы» и предложили делать это вместе с ними. Такие признания парня шокировали и он попросил никогда его больше не беспокоить.

Новая жизнь у моря

Оба числились в федеральном розыске. Но молодые люди решили не сдаваться полиции. Влюбленные запланировали уехать на юг, к морю, в Краснодарский край. Для этого купили мотоцикл, палатку, спальные мешки. Договорились, что по криминальному пути больше не пойдут, а устроятся на работу и начнут тихую семейную жизнь.

По дороге останавливались в придорожных гостиницах. Затем у них сломался мотоцикл. Его продали за 50 тысяч рублей, и дальше они передвигались автостопом. К концу путешествия денег не осталось совсем.

Они надеялись найти заброшенный дом, но не нашли. Жили в лесу в палатке, пытаясь найти работу в поселке и на близлежащих стройках. Но без документов никуда не брали. Вид бывших грабителей, которые еще недавно так легко добывали золото и наличные, был плачевным. Вещи износились, а о гигиене заботились, где придется.

Фото: © ГУ МВД по Иркутской области

В один из дней они отправились в город, надеясь найти хоть какой-нибудь заработок. Безуспешно. Они остались ночевать в подъезде. Утром хотели продолжить поиски работы, но из-за голода и изнеможения сил не было.

Тогда Устюгов сказал Никитиной ждать на автобусной остановке, а сам пошел во дворы, достал из рюкзака оранжевую жилетку и пистолет. Зашел в ближайший продуктовый магазин и, угрожая продавцу пистолетом, забрал из кассы 5 тысяч рублей и несколько пачек сигарет.

В дальнейшем они грабили мелкие магазины и торговые точки, пытаясь оплатить плохонькое жилье в общежитие и купить продукты.

Жажда больших денег вернулась, когда Устюгов увидел отделение банка в одном из поселков. Он рассчитывал сорвать большой куш, в несколько миллионов. На «дело» пошел один. Ворвался в банк, и, угрожая сотрудникам пистолетом, потребовал денег. Но менеджер успела нажать на тревожную кнопку. Он понял, что ограбление не удалось и сбежал.

Задержали криминальную пару в 2017 году. А в 2018 вынесли приговор. Устюгов отправился в колонию на 11 лет, Никитина на девять.

«Планировал гораздо больше масштабы»

Романтизировать влюбленных, а тем более оправдывать их криминальную деятельность опасно, уверен начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Иркутской области Герман Струглин.

По словам представителя полиции, Устюгов — весьма незаурядная личность. Он умен, но жесток и, к тому же, жаден.

«На протяжении нескольких лет они вели праздный образ жизни, средства добывали исключительно разбойными нападениями. Нападали они не на богатых людей. Это были и простые продавцы. Они бы и продолжали это делать, если бы не жадность Устюгова. Он планировал гораздо большие масштабы, у него было желание иметь значительную сумму денег», — прокомментировал Струглин.

Никитину тоже сложно назвать «невинной овечкой». Она вместе с остальными шла на грабежи, планировала с ними преступления, разрабатывала, делила роли. Эта девушка не случайный свидетель и тем более — не жертва.

«Возможно, что ей это нравилось и вполне устраивало – получить за один раз крупную сумм денег или горсть золота с бриллиантами. И их преступления как нельзя лучше характеризуют их», — резюмировал начальник отдела ГУ МВД.

«Терять им нечего»

История сибирских «Бонни и Клайда» могла бы закончиться после приговора и отправки молодых людей в колонию. Если бы не новые эпизоды преступлений и дерзкий побег. Сыщикам стало известно о возможной причастности двух влюбленных к некоторым ранее нераскрытым преступлениям.

Когда были получены предварительные признательные показания, их повезли на следственный эксперимент в одну из квартир в Иркутской области.

То, что произошло 7 сентября, когда преступники «сбежали из-под надзора», пока официально не комментируют. По данным источника в правоохранительных органах, влюбленных повезли на квартиру как раз для проведения следственного эксперимента. Но им удалось выбраться через окно в подъезд. Дальше на улицу. И бежать.

На камерах видеонаблюдения видно, как выходят молодой человек и девушка. Оба босые. Они спускаются с лестницы и бросаются наутек. Больше их не видели.

Устюгова и Никитину объявили в федеральный розыск. В МВД сообщили, что они могут скрываться в Иркутской области, Бурятии или в Краснодарском крае. Но где бы они не скрывались, ясно одно — сейчас они крайне опасны для окружающих.

«Их официальное трудоустройство абсолютно невозможно. И рано или поздно он начнут заниматься тем, что у них получается лучше всего – совершать преступления. Какие преступления это могут быть, мы можем только догадываться. Но с учетом того, как они попали на свободу сейчас, терять им особо нечего. На каком пути они остановятся – во многом зависят от них самих», — резюмировал Струглин.