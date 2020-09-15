Полмиллиона выплатят за помощь в поимке сбежавших «Бонни и Клайда»

Полиция Иркутской области объявила вознаграждение за поимку двух беглых преступников Сергея Устюгова и Татьяны Никитиной. Размер денежной выплаты — до 500 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В понедельник, 7 сентября, в отдел внутренних дел в Иркутске доставили двух заключенных — 31-летнего Сергея Устюгова и 24-летнюю Татьяну Никитину. Их осудили в 2018 году за совершение серии разбойных вооруженных нападений, кражи и незаконный оборот оружия.

Влюбленные молодые люди, по словам правоохранителей, находясь на свободе, совершали вооруженные ограбления ювелирных магазинов и торговых точек. В 2020 году сыщики вышли на след других преступлений, к которым могла быть причастна парочка. Их вывезли на следственный эксперимент. И в один из моментов оба заключенных сбежали.

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За помощь в их задержании объявлено вознаграждение в сумме до 500 тысяч рублей. Деньги выплатят в случае представления достоверной информации, которая приведет к задержанию преступников. По желанию гражданина выплата может носить конфиденциальный характер.

При передаче информации, которая в совокупности привела к задержанию разыскивамых несколькими гражданами, размер суммы выплачиваемого вознаграждения будет определен в зависимости от личного участия каждого из граждан.

Для передачи информации необходимо позвонить по телефонам: +7 3952 21 68 88, +7 3952 21-78-88, а также с мобильного по телефону 02 (с мобильного 102).

Фото: © ГУ МВД по Иркутской области

Осужденный Сергей Устюгов: на вид 30 лет, рост 178-180 см, волосы русые, стрижка короткая, нет переднего зуба справа вверху. Одет: спортивные штаны темного цвета без полосок, футболка оливкового цвета.

Осужденная Татьяна Никитина: на вид 25 лет, среднего роста, волосы светло-русые, ниже плеч. Особая примета: татуировка на левом предплечье в виде узора из квадратов. Одета: брюки зеленого цвета, кофта серая.