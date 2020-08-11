Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения

Камеры видеонаблюдения используют на улицах, в магазинах, в банках и множестве других мест. Раскрывать преступления с такими помощниками стало гораздо проще. При этом полицейские иногда просматривают записи с удовольствием, большим, чем от юмористического шоу.

Вывел напарника из строя

Полиция Шанхая опубликовала в своем аккаунте на Weibo видеозапись самого нелепого, по их мнению, ограбления. На кадрах заметно, как два молодых человека с камнями в руках подошли к магазину. Один бросил камень в витрину, а второй… в голову первого грабителя. Конечно, это вышло случайно.

Ограбление не удалось и неудачливых правонарушителей быстро задержали. Как прокомментировали в полиции, «если бы все грабители были такими, нам бы не приходилось работать сверхурочно». Дальнейшая судьба двух неудачливых воришек осталась неизвестной.

Стойкое стекло

Видео еще одной неудачной попытки ограбления опубликовали в испанской группе El Rellano в Facebook. На кадрах заметно, как молодой человек подходит к черному входу магазина и поворачивается спиной к закрытым дверям. Он, вероятно, выполнял обязанность человека, наблюдающего за обстановкой вокруг.

Через несколько секунд появляется еще один мужчина с камнями в руках, размахивается и кидает булыжник в стекло. Но камень отскочил от прочной поверхности и попал в голову товарищу, стоявшему «на стреме». Тот потерял сознание и упал...

Однако кидающий камни человек не заметил «потери бойца» и продолжил атаку на стекло. Но и второй камень точно также отскочил от плотной поверхности и попал в голову грабителю. Он упал на землю рядом со своим товарищем.

Ненадежный автомат

Один из грабителей-неудачников попал на видеокамеру в Крыму. В Алуште в отделение одного из банков зашел нетрезвый мужчина. В руках у него был АК-47. Именно так сначала подумали сотрудники кредитной организации.

Неладное заподозрили, когда мужчина решил разбить автоматом стекло. Стекло выдержало, а автомат сломался. Как выяснилось позже — это было оружие для игры в страйкбол. После этого дебошир грустно побродил по отделению, выбросил сломанное оружие и ушел.

Пресс-служба регионального МВД позже сообщила, что правонарушитель задержан прибывшими сотрудниками отделения ДПС. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Враг в отражении

Камера в турецком городе Анталия также зафиксировала курьезный момент. На кадрах заметно, как в помещение стрелкового клуба проник вор. Мужчина был одет толстовку с капюшоном и кепку.

Он залез через разбитое окно и спрыгнул со стола. Затем острожно пошел в большую комнату. Вероятно он не знал, что в этой комнате висит большое зеркало. И как только увидел свое отражение, замер на секунду и бросился наутек.

Поспешно выбрался на улицу через окно и побежал со всех ног. Вместе с ним также быстро убегал ничего не понимающий напарник, остававшийся на улице.

Нервный напарник

Еще одно неудачное ограбление произошло в США и также попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как возле дома останавливается машина, к ней бежит девушка, похитившая посылку для хозяев дома. Она успевает положить похищенное в авто и собирается сесть в машину.

Но, по всей видимости, ее напарник перенервничал и, не дождавшись пока девушка сядет, нажал на газ. Он уехал с посылкой, а дама неудачно растянулась на дороге. Где ее и настигла разгневанная хозяйка дома, у которой только что из-под носа умыкнули посылку. Позже она передала воровку-неудачницу полиции.