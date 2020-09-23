Маск пообещал беспилотную Tesla за 2 млн рублей

Tesla выпустит бюджетный беспилотный автомобиль, который будет стоить 25 тысяч долларов (около 2 миллионов рублей), сообщил глава компании Илон Маск.

«Через три года, мы уверены, сможем создать по-настоящему привлекательный автомобиль за 25 тысяч долларов (примерно 1,9 миллиона рублей), который также будет полностью беспилотными», — цитирует издание New York Post Маска, который выступил в Калифорнии на встрече с акционерами.

Новый автомобиль будет на 12 тысяч долларов дешевле, чем самая бюджетная модель, которая Tesla производит сейчас — седан Model 3 стоит 37,9 тысячи долларов. Самый дорогой, Model X, обойдется в 79,9 тысячи долларов и более.

В начале июля Маск заявлял, что Tesla «очень близка» к разработке автопилота пятого уровня. Сейчас эта система авто относится ко второму-третьему уровню по классификации SAE. Это означает, что она может полностью управлять автомобилем, осуществляя ускорение, торможение и рулежку, но водитель должен следить за ездой и быть готовым вмешаться в любой момент, если система неправильно реагирует на обстоятельства.