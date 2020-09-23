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Le Monde пересказала разговор Путина и Макрона о Навальном

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам выпить яд «по неустановленным причинам», а также напомнил, что тот уже симулировал различные болезни.

Телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся 14 сентября, в нем главы двух стран обсудили ситуацию с оппозиционным блогером Навальным. Французская Le Monde, пересказывающая подробности, назвала его «разговором глухих».

По данным газеты, Макрон заявил, что, поскольку использование «Новичка» частной организацией было бы невозможно, необходимы официальные российские объяснения. Президент России же назвал Навального «простым интернет-баламутом». По его словам, тот уже симулировал разные болезни, а также совершал незаконные действия и шантажировал некоторых депутатов и чиновников.

Также Путин предложил провести расследование в Латвии, где живет один из создателей яда «Новичок». Глава России подчеркнул, что французские и немецкие специалисты не предоставляют своих данных российским коллегам. В ответ Макрон отверг версию и латвийского следа и того, что Навальный мог принять яд сам.

Навальному стало плохо в самолете Томск — Москва. Сначала его госпитализировали в Омске, после чего транспортировали в берлинскую клинику «Шарите». Политик пробыл в коме с 20 августа по 7 сентября. По версии ряда западных стран, Навального отравили веществом из группы «Новичок». Российские врачи считали, что его состояние вызвано нарушением обмена веществ.

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