НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Банки стали переводить зарплату по номеру телефона

Источник:
«Известиям»
334 1

Сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП) заработал в России — он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.

Первым этот сервис стал доступен у Делобанка (группа СКБ-Банка). «Новый функционал можно использовать для любых целевых переводов от компаний физлицам, например, для перечисления денежных призов за участие в конкурсах и акциях, средств за возврат товаров или дохода от инвестиций, в дальнейшем — для выплаты заработной платы», — рассказала «Известиям» директор по развитию Делобанка Ирина Кузьмина.

Банки «Веста» (группа МКБ), ПСБ, Абсолют, «Открытие», Росбанк, «Тинькофф», «Дом.РФ», «Зенит» и УБРиР работают над появлением такого функционала в своих системам, рассказали газете их представители. В «Дом.РФ» отметили, что запуск запланирован на октябрь 2020 года, в «Весте» и ПСБ — на конец 2020-го, в УБРиР — на I квартал 2021 года, а в Абсолют Банке — на первое полугодие 2021-го.

В Центробанке РФ изданию рассказали, что изучают вопрос необходимости создания в СБП централизованного сервиса по переводу зарплат. «Важна не столько технологическая реализация, с которой не возникнет сложностей, сколько проработка всех сопутствующих вопросов. Речь идет и о процедурах взаимодействия между юридическими лицами — работодателями с банками, и о возможной претензионной работе в случае изменения номера телефона», — отметили в ЦБ.

Еще по теме
Авторынок просядет на треть
Приложение для Системы быстрых платежей разработают в России
Жители Сибири стали реже занимать у родственников
Профсоюзы призвали продлить пособия для безработных с детьми
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава СВР раскрыл цель раскручивания Западом дела Навального
•
Лукашенко собрался на Байкал и Алтай
•
Банки стали переводить зарплату по номеру телефона
•
«Японцы» оказались самыми старыми авто
Подробности
•
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
•
Кто живет в водонапорной башне?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
Как это работает
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Тучи клопов накрыли Телецкое озеро
Сибирь 22.09.2020 16:38
Новосибирцы побили ипотечный рекорд
Сибирь 22.09.2020 16:13
Роспотребнадзор назвал дату регистрации второй вакцины от COVID
Сибирь 22.09.2020 16:04
Юристы посчитали незаконным задержание Виссариона
Сибирь 22.09.2020 15:50
Самое популярное
Пострадавшее от разлива топлива в Норильске озеро умерло
9200
Кубок России по фигурному катанию покажут на Первом канале
7500
Елена Ваенга в шоу «Голос» испортила песню участнику
7146
Карелин сменит Госдуму на Совет Федерации
3189
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава СВР раскрыл цель раскручивания Западом дела Навального
•
Лукашенко собрался на Байкал и Алтай
•
Банки стали переводить зарплату по номеру телефона
•
«Японцы» оказались самыми старыми авто
Как это работает
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

jeryakob

самым нуждающимся. омону еще надо

Nik3316

перевожу... первые выпустили, поэтому бабла хотим, хотя не факт что он поможет...

150388

Зарплата судьи примерно 200 000 руб, итого 200 000 *3%= 6000 руб это примерно около 78 долларов... Знатно...

Uynachalnica

А то, стоят на страже конституции, однозначно!

Archangel3339

Зарабатывать такие деньжища за лекарство во время пандемии, когда у людей и выбора то нет, денег... в...