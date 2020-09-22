Банки стали переводить зарплату по номеру телефона

Сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП) заработал в России — он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.

Первым этот сервис стал доступен у Делобанка (группа СКБ-Банка). «Новый функционал можно использовать для любых целевых переводов от компаний физлицам, например, для перечисления денежных призов за участие в конкурсах и акциях, средств за возврат товаров или дохода от инвестиций, в дальнейшем — для выплаты заработной платы», — рассказала «Известиям» директор по развитию Делобанка Ирина Кузьмина.

Банки «Веста» (группа МКБ), ПСБ, Абсолют, «Открытие», Росбанк, «Тинькофф», «Дом.РФ», «Зенит» и УБРиР работают над появлением такого функционала в своих системам, рассказали газете их представители. В «Дом.РФ» отметили, что запуск запланирован на октябрь 2020 года, в «Весте» и ПСБ — на конец 2020-го, в УБРиР — на I квартал 2021 года, а в Абсолют Банке — на первое полугодие 2021-го.

В Центробанке РФ изданию рассказали, что изучают вопрос необходимости создания в СБП централизованного сервиса по переводу зарплат. «Важна не столько технологическая реализация, с которой не возникнет сложностей, сколько проработка всех сопутствующих вопросов. Речь идет и о процедурах взаимодействия между юридическими лицами — работодателями с банками, и о возможной претензионной работе в случае изменения номера телефона», — отметили в ЦБ.