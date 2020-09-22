Отец в Забайкалье назвал дочку в честь места службы

Жители Забайкалья продолжают давать своим детям необычные имена. Один из родителей назвал дочку в честь места, где проходил службу по контракту, сообщила пресс-служба краевого департамента ЗАГС.

Новые необычные имена, которыми назвали новорожденных, зарегистрировали в отделе ЗАГС Борзинского района. Во втором полугодии родители называли своих детей именами Амелия, Амина, Адриана, Дарина, а также Радэль, Сократ, Леон и Радмир.

«Работник отдела ЗАГС не должен интересоваться у родителей, почему они решили назвать своего ребенка так или иначе. Но иногда родители сами делятся своими историями. Так, например, в феврале мы зарегистрировали рождение девочки с именем Даурия. Ее отец служил в Даурии по контракту и решил назвать дочь этим красивым именем», — сообщила заведующая Борзинским отделом ЗАГС Ирина Пестина.

Также в апреле в Борзинском отделе зарегистрировано рождение девочки с двойным именем – Ясмина-Олеся. Напомним, что ранее в Карымском районе в один день было зарегистрировано рождение двух Стефаний, затем здесь же родились два Ильи, а в июле в Чернышевском районе зарегистрировано рождение Каталеи Орхидеи.