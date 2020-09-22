Забайкалец в Приамурье унес сейф с десятками миллионов рублей

Житель Забайкалья, объявленный в федеральный розыск, уехал в Благовещенск и украл у строителей сейф с 21 миллионом рублей. Часть денег новоиспеченный миллионер успел израсходовать, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Амурской области.

Скрывающийся от правосудия гражданин в Благовещенске зашел в офис одной из строительных организаций под видом клиента. Затаился, подождал пока уйдут все сотрудники, взял сейф и спокойно вышел. В сейфе находилось более 21 миллиона рублей.

Личность преступника установили с помощью камер видеонаблюдения и опроса свидетелей, им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления житель Забайкальского края. Сотрудникам полиции поступила информация, что мужчина планирует покинуть Приамурье и скрывается в поселке Магдагачи.

Оперативники задержали подозреваемого в течение суток. Он признался в краже и вернул часть похищенного — около 15 миллионов рублей. Почти 6 миллионов рублей он успел потратить. В ходе расследования уголовного дела установлено, что задержанный гражданин причастен еще к ряду краж на территории Благовещенска, он взят под стражу.