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Забайкалец в Приамурье унес сейф с десятками миллионов рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Житель Забайкалья, объявленный в федеральный розыск, уехал в Благовещенск и украл у строителей сейф с 21 миллионом рублей. Часть денег новоиспеченный миллионер успел израсходовать, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Амурской области.

Скрывающийся от правосудия гражданин в Благовещенске зашел в офис одной из строительных организаций под видом клиента. Затаился, подождал пока уйдут все сотрудники, взял сейф и спокойно вышел. В сейфе находилось более 21 миллиона рублей.

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Личность преступника установили с помощью камер видеонаблюдения и опроса свидетелей, им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления житель Забайкальского края. Сотрудникам полиции поступила информация, что мужчина планирует покинуть Приамурье и скрывается в поселке Магдагачи.

Оперативники задержали подозреваемого в течение суток. Он признался в краже и вернул часть похищенного — около 15 миллионов рублей. Почти 6 миллионов рублей он успел потратить. В ходе расследования уголовного дела установлено, что задержанный гражданин причастен еще к ряду краж на территории Благовещенска, он взят под стражу.

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