Сильное землетрясение произошло на Байкале в 15 километрах от населенного пункта Култук. В поселке сила толчка составила восемь баллов, жители Иркутска и Улан-Удэ также ощутили землетрясение, сообщил Байкальский филиал «Единой геофизической службы».

«Было зафиксировано сейсмособытие в Слюдянском районе в 15 километрах от населенного пункта Култук. Ощущалось в 12 районах. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Проводится обследование территорий населенных пунктов», — сообщил начальник пресс-службы областного ГУ МЧС Андрей Шутов.

По данным Байкальского филиала «Единой геофизической службы», магнитуда землетрясения —5,5. Жители поселка Култук ощутили толчки силой в восемь баллов, семь баллов зафиксировали в Слюдянке. В Байкальске и Иркутске ощущались толчки силой в пять-шесть баллов, в Бурятии до четырех баллов. В столице республики — Улан-Удэ — три балла.

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По шкале сейсмической интенсивности — восьмибалльное землетрясение считается сильным. Обламываются ветки деревьев, сдвигается и иногда опрокидывается тяжелая мебель, трещины в грунтах достигают нескольких сантиметров. Иногда пересохшие колодцы наполняются водой, а существующие иссякают. Могут произойти повреждения зданий.

«Как правило, землетрясение начинается со сравнительно слабых колебаний, которые длятся 10-20 секунд, далее наступает основная фаза землетрясения, при которой колебания достигают наибольшей интенсивности, затем следует постепенный спад», — отметили сейсмологи.

Маловероятно, что землетрясение может достигнуть максимума внезапно. Поэтому, за первые 10-20 секунд, если не поддаваться панике, можно максимально обезопасить себя и близких.

В домах относительно безопасны дверные проемы и углы, образованные капитальными стенами. На улице нужно немедленно отойти на открытое пространство, где нет зданий, линий электропередач, газо-и водопровода.