От Теслы до НЛО: главные версии Тунгусского феномена

Яркое нечто пронеслось над сибирской тайгой более 100 лет назад — сейчас это явление называют Тунгусским метеоритом. За годы было выдвинуто более 70 версий произошедшего. Ученые до сих пор точно не знают, что за космическое тело это было, а конспирологи настаивают на вариантах инопланетного корабля или эксперимента Николы Тесла.

Огненный шар, полет которого закончился взрывом, наблюдали в районе бассейна реки Енисей 30 июня 1908 года. Был уничтожен участок леса, сопоставимый по площади с Гонконгом. Сейчас мощность того взрыва оценивается в 40-50 мегатонн — как у водородной бомбы.

«…как вдруг на севере небо раздвоилось, и в нем широко и высоко над лесом появился огонь, который охватил всю северную часть неба. В этот момент мне стало так горячо, словно на мне загорелась рубашка. Я хотел разорвать и сбросить с себя рубашку, но небо захлопнулось, и раздался сильный удар», — описывал происходящее местный житель Семенов, находившийся за 65 километров от места взрыва.

Поисковую экспедицию удалось организовать только через 19 лет, и никаких следов метеорита она не нашла.

Метеорит

Классическая версия говорит о том, что на Землю упал каменный или железный метеорит, но, проходя через атмосферу он полностью разрушился, и упали столь мелкие обломки, что найти их невозможно.

Однако были обнаружены микроскопические силикатные и магнетитовые шарики, и их химический анализ указывал на метеоритное происхождение. Также микрочастицы с внеземным веществом нашли в донных отложениях озера Заповедное.

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Итальянский ученый Лука Гасперини уверен, что озеро Чеко — это кратер от падения части Тунгусского метеорита. «У Чеко оригинальная форма дна — коническая, с необычной глубиной 50 метров на острие конуса. Это не укладывается в традиционную модель местных процессов эрозии почв. А вот в рамки модели образования метеоритного кратера — вполне!» — рассказал исследователь в интервью «Комсомольской правде».

Красноярские физики считают, что Тунгусский феномен был железным астероидом, который прошел сквозь атмосферу Земли на высоте около 10-15 километров со скоростью около 20 километров в секунду, разогрелся до 10 тысяч градусов и вызвал ударную волну, спровоцировавшую масштабные разрушения. Размер небесного тела был около 100-200 метров, оно потеряло примерно половину своей массы, которая могла превышать 3 миллиона тонн, но сохранило целостность.

Комета

Практически одновременно с метеоритной появилась гипотеза о том, что причиной тунгусской катастрофы стала комета. Назывались разные небесные тела — комета Понса — Виннеке, Энке — Баклунда и даже Галлея.

«Многие склоняются к идее о ледяном составе ядра. Действительно, взрыв, а потом плавление, не должны были оставить от ядра кометы почти никаких следов», — отмечал научный обозреватель журнала «Вокруг Света» Александр Сергеев в эфире «Радио Свобода».

Жертвами Тунгусского метеорита стали три человека, подсчитали ученые NASA. Причиной стала либо сама взрывная волна, либо ожоги, полученные как при падении небесного тела, так и из-за лесных пожаров.

Взрыв газа

Другие ученые выдвигают версии, что в Эвенкии в 1908 году произошел взрыв природного газа.

Скопление под землей многих тысяч кубометров кристаллогидратов метана создало повышенную напряженность земной коры. Образовался кратер, и огромная масса земли была выброшена в атмосферу вместе с кристалликами газа. Сублимировавшись в воздухе и увеличившись в объеме в 200 раз, этот газ и спровоцировал столь грандиозный взрыв, говорится в статье доктора технических наук Петра Удымы.

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Выброшенная земля создала эффект падающего метеорита, а потом на месте кратера возникло болото. «Взрывная» гипотеза объясняет и свечение неба, которое наблюдали и над Западной Сибирью, и над Европой.

«Газ попал в атмосферу и шлейфами стал перемещаться в сторону европейской части. Это вполне соответствует имеющимся данным о движении воздушных масс – я сверялся по справочнику летчика и штурмана. Газ переместился с восточной в западную часть нашего континента и там, смешавшись с воздухом, вызывал свечение неба и перламутровые облака», — отмечал красноярский исследователь Дмитрий Тимофеев.

НЛО

Конечно же, не обходится без версии об «инопланетном» происхождении метеорита. Первым это сделал писатель-фантаст Александр Казанцев в 1946 году.

В рассказе «Взрыв» он написал, что «Тунгусский метеорит» представлял собой не естественное космическое тело, а инопланетный корабль с атомным двигателем, по какой-то причине взорвавшийся при вхождении в атмосферу Земли.

Президент фонда «Тунгусский космический феномен» Юрий Лавбин в 2004 году заявлял, что этот инопланетный корабль «находился на страже нашей цивилизации» и каким-то образом спас Землю от возможных разрушений. Уфологи утверждали, что на участке между поселками Байкит и Полигус они нашли некие «техногенные блоки», но спустя почти сто лет «они уже заросли тайгой».

Эксперимент Теслы

Согласно этой гипотезе, 30 июня 1908 года американский изобретатель, «повелитель электричества» Никола Тесла проводил опыт по передаче энергии «по воздуху», но «сверхвыстрел» привел к огромным разрушениям в районе Подкаменной Тунгуски, и ученый скрыл эксперимент.

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За несколько месяцев до взрыва Тесла утверждал, что сможет осветить дорогу к Северному полюсу экспедиции знаменитого путешественника Роберта Пири. Сторонники приводят данные, что сохранились записи в журнале библиотеки Конгресса США о том, что изобретатель запрашивал карты «наименее заселенных частей Сибири». Опыты Теслы по созданию стоячих волн, когда, как утверждается, мощный электрический импульс сконцентрировался за десятки тысяч километров в Индийском океане, тоже вписывается в эту версию.

Сошествие бога Агды

Агды — в мифах эвенков хозяин грома и молнии. Он входил в число духов-помощников шаманов, которые могли наслать их на чужой род. Именно так эвенки, наблюдавшие Тунгусское явление, объясняли увиденное.

«С легкой руки одного журналиста огненные птицы "агды", по-видимому олицетворявшие молнии, были превращены в повелителя эвенкийских духов бога Агды (по другой транскрипции, Огды), который якобы в 1908 году слетел на землю и произвел все вышеуказанные пертурбации. Этот неведомый эвенкам мифический бог прочно вошел в "фольклор" исследователей Тунгусского дива, и без него не обходилось ни одно популярное изложение обстоятельств, связанных с катастрофой 1908 года», — впрочем писал советский геолог, исследователь Тунгусского метеорита Борис Вронский.