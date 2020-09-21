Отопление включат в Новосибирске 22 сентября

Сибирская генерирующая компания (СГК) назвала дату, когда включат отопление в Новосибирске, – в домах начнёт теплеть уже во вторник, 22 сентября.

«Теперь нежиться в постели будет еще приятнее, потому что мы продолжаем включать тепло в домах городов Сибири. В социальные объекты, а также по заявкам потребителей, мы начали подачу тепла раньше официальной даты», – сказано в сообщении СГК.

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Как ранее сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, во вторник – среду над Новосибирской областью пройдёт холодный фронт. Дневные температуры опустятся до 7-14 градусов, ночами возможны даже заморозки.

В понедельник температура в городе и области сохраняется на уровне выше нормы, но такого в течение сентября больше не ожидается, уточнил синоптик.