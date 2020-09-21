Юная томичка стала лучшей электромонтажницей страны

Студентка из Томска Елена Жучкина завоевала золотую медаль конкурса WorldSkills Russia, став лучшей электромонтажницей, чем 29 её конкурентов – мужчин, сообщила в понедельник администрация Томской области.

«На соревнованиях Елена была единственной девушкой среди 30 участников – лучших студентов-электромонтажников России. Безоговорочную победу жюри присудило представительнице Томской области после оценки ее работы – монтажа, коммутации и программирования электроустановки, программирования реле и частотных преобразователей», – сказано в сообщении.

В прошлом году третьекурсница стала победительницей регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в этом году прошла отбор в сборную для национального этапа. Теперь электромонтажница сможет проявить себя на международном уровне.