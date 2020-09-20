Латвийский бизнес пожаловался на потерю грузопотоков из России

Глава государственной компании «Латвийская железная дорога» (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты.

«В этом году планируем перевезти примерно 25 миллионов тонн грузов, это примерно в два раза меньше по сравнению с предыдущим годом. В ближайшие годы мы планируем небольшой рост. Но я не вижу возможности заместить объемы грузов из России, которые мы потеряли», — приводит Sputnik Латвия слова глава LDz.

Клейнбергс отметил, что в прежние годы грузы из России составляли до 70% от общего грузопотока по Латвийской железной дороге. Падение произошло за счет снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и каменного угля.

К концу года Латвийская железная дорога будет вынуждена уволить полторы тысячи сотрудников — примерно 24 процента всех работников. На сегодняшний день работу потеряли уже около тысячи человек.