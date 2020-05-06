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Латвия объявила себя «донором СССР»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sergey G

Латвия в составе СССР отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов, выступая донором союзного государства, заявил министр юстиции этой страны Янис Борданс.

«Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег для СССР», — подчеркнул Борданс в интервью агентству LETA, рассказывая про работу комиссии, которая должна подсчитать потери от «оккупации».

Комиссия собирается проанализировать бюджетные расходы Латвийской ССР и СССР с 1946 по 1960 годы, чтобы «получить полную картину колониальной политики СССР в Латвии». В частности, Латвия обвиняет Советский Союз в уничтожении класса фермеров.

Прибалтийские страны, которые вошли в состав СССР в 1940 году, обвиняют Советский Союз в незаконной оккупации. Они неоднократно заявляли о планах взыскать компенсацию с России как правопреемницы СССР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Россия не согласна с термином «оккупация» применительно к пребыванию стран Балтии в составе СССР и не считает возможным вести речь о каких-либо компенсациях.

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