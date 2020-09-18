Врачи томской скорой массово заразились коронавирусом

Не менее 12 сотрудников подстанции №2 cкорой медицинской помощи Томска заразились коронавирусом, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения томской области.

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«На сегодняшний день инфекция подтверждена у 12 человек, из них один госпитализирован. У всего коллектива взяты ПЦР-тесты на COVID-19. На карантин отправлены 13 сотрудников, контактных с заболевшими, они находятся под медицинским наблюдением», – цитирует минздрав главврача станции скорой Сергея Каредву.

На следующей неделе у всех сотрудников подстанции возьмут контрольные ПЦР-тесты. Во всех помещениях подстанции проведена текущая и заключительная дезинфекция.