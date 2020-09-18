Два препарата от коронавируса разрешили продавать в аптеках

Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир», сообщила пресс-служба ведомства. Скоро они поступят в аптеки.

Раньше такие препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах. К продаже в аптеках допущены «Коронавир» и «Арепливир». Они могут появиться в них на следующей неделе.

«Препарат "Арепливир" стал доступен для продажи в аптеках. С понедельника препарат будет в аптеках в большинстве регионов, в том числе в интернет-аптеках», — цитирует РИА Новости председателя совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петра Белого.

По его словам, эффективность лечения COVID-19 препаратом «Арепливир» близка к 100%.

«Коронавир» применяется для терапии коронавирусной инфекции COVID-19 легкого и среднетяжелого течения, сообщила пресс-служба производителя — компания «Р-Фарм». Лекарство будет выписываться по рецепту.