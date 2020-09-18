Резвящихся котят снежного барса сняли в горах Алтая

Экологи засняли котят снежного барса, играющих на одном из гребней хребта Чихачева в Республике Алтай, сообщил Алтайский заповедник.

Снимки удалось получить с фотоловушек, которые проверили во время экспедиции в начале сентября. В ходе полевых работ ученые проверили 35 фотоловушек, установленных в 18 точках мониторинга.

Снимки подтвердили, что на хребте живет восемь барсов, среди которых – старейший из известных специалистам самец Хоргай, а также самка Гута с тремя годовалыми котятами.

На фото попали трехлетний самец Ине-1 из распавшегося выводка самки Инегалэ, а также два брата-самца. Последние, полагают ученые, регистрировались с матерью летом 2017 года в выводке, где было три трехмесячных котенка.

Ученые также рассказали, что в этом году на летние станции в самую высокогорную часть пришло много аргали в отличие от прошлого года, когда регистрировались лишь одиночные встречи.

Участники экспедиции отметили малое количество встреч манула – всего две регистрации. А вот каменные куницы, росомахи отмечались довольно часто. Зарегистрирована первая встреча кабана на хребте Чихачева в безлесной высокогорной местности. Получены практически портретные снимки бородача-ягнятника, который сам того не подозревая, позировал перед камерой.