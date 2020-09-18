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Крупные школы Бурятии переведут на дистанционное обучение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Школы в Бурятии, в которых обучается свыше 1 тысячи человек, с понедельника перейдут на частичное дистанционное обучение из-за неблагоприятной ситуации связанной с распространением коронавируса, а также с сезоном ОРВИ, сообщила глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в Facebook.

«В Бурятии 147 тысяч учащихся, 142 человека заболели коронавирусом. Из 147 тысяч, может, цифра и небольшая. Но это не значит, что надо расслабляться… У нас будет усиление мер по школам. В крупных школах более 1 тысячи человек 30% участников будет переводиться на дистанционное образование. Сначала 30% одни классы, потом 30% — другие», — сообщил глава Бурятии.

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В четверг Минздрав Бурятии зафиксировал резкий рост числа больных коронавирусной инфекцией — 89 человек за сутки. По данным на утро пятницы, в республики за сутки зарегистрировано 64 случая заболевания COVID-19.

За все время с начала распространения инфекции в регионе заразилось 6,2 тысячи человек, выздоровело 5,1 тысячи, умерло 60 человек. Проходят амбулаторное лечение 577 пациентов с легким течением заболевания, в инфекционных стационарах находятся 414 человек.

Тема: Распространение коронавируса
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