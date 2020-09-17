13 школ в Новосибирске частично закрыли из-за коронавируса

Несколько классов в 13 школах и две группы в двух детсадах в Новосибирске закрыли из-за коронавируса, сообщил журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«В 13 школах 14 классов переведены на карантин. Из детских садов две группы в детсадах №46 и 104. Цифры небольшие», — сказал Локоть.

По данным оперативного штаба на утро 17 сентября в регионе зафиксировано 12,3 тысячи случаев COVID-19, из них 47 за минувшие сутки, в том числе 729 детей. За сутки умерли еще два пациента: мужчина в возрасте 65 лет и женщина в возрасте 69 лет. Всего в регионе от COVID-19 умерли 403 человека.