Лукашенко закрыл границу с Польшей, Литвой и Украиной

Белоруссия закроет госграницу с Литвой, Польшей, а также
усилит границу с Украиной, заявил глава белорусского государства Александр
Лукашенко. Он обратился к народам этих трех стран с призывом остановить своих
политиков и не дать развязать «горячую войну».
«Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил,
пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с Запада, прежде всего с
Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему
нашему сожалению, с нашей братской Украиной», — приводит ТАСС заявление.
По его словам, он был вынужден вместе с российским
президентом и министром обороны отстроить защиту Союзного государства.
Президент Белоруссии рассказал, что были активизированы планировавшиеся ранее
военные учения, которые сейчас проводятся на западе республики. Лукашенко
сообщил, что учения «Славянское братство – 2020» в связи с острой ситуацией
будут проходить в два этапа.
Он сказал, что не хотел бы, чтобы в его стране велась война.
«Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр
военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед
этим залом самых красивых продвинутых патриотичных людей хочу обратиться к
народам Литвы, Польши и Украины — остановите своих безумных политиков, не дайте
развязаться войне», — сказал он.