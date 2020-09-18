Лукашенко закрыл границу с Польшей, Литвой и Украиной

Белоруссия закроет госграницу с Литвой, Польшей, а также усилит границу с Украиной, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко. Он обратился к народам этих трех стран с призывом остановить своих политиков и не дать развязать «горячую войну».

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с Запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему нашему сожалению, с нашей братской Украиной», — приводит ТАСС заявление.

По его словам, он был вынужден вместе с российским президентом и министром обороны отстроить защиту Союзного государства. Президент Белоруссии рассказал, что были активизированы планировавшиеся ранее военные учения, которые сейчас проводятся на западе республики. Лукашенко сообщил, что учения «Славянское братство – 2020» в связи с острой ситуацией будут проходить в два этапа.

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Он сказал, что не хотел бы, чтобы в его стране велась война. «Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых продвинутых патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины — остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне», — сказал он.