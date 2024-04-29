Страны Балтии обвинили Россию в создании помех авиации

Латвия, Литва и Эстония обвинили Россию в подавлении сигналов GPS в Балтийском море, что мешает авиации.

«Мы рассматриваем происходящее с GPS как часть враждебной деятельности России и обязательно обсудим это с нашими союзниками. Такие действия представляют собой гибридную атаку и несут угрозу для нашей безопасности», — сказал газете Financial Times (FT) глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что проблемы с GPS в Балтийском море рядом с границей России становятся слишком опасными, чтобы их игнорировать.

По оценкам эксперта, как пишет FT, нарушение качества сигналов затронуло десятки тысяч гражданских рейсов за последние месяцы.

Власти балтийских стран считают, что за проблемами с GPS стоит Россия. Один из анонимных чиновников в разговоре с газетой предположил, что происходящее связано с попытками Москвы защитить Калининградскую область от возможных атак украинских беспилотников.