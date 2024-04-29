НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Страны Балтии обвинили Россию в создании помех авиации

Источник:
Sibnet.ru
256 1

Латвия, Литва и Эстония обвинили Россию в подавлении сигналов GPS в Балтийском море, что мешает авиации.

«Мы рассматриваем происходящее с GPS как часть враждебной деятельности России и обязательно обсудим это с нашими союзниками. Такие действия представляют собой гибридную атаку и несут угрозу для нашей безопасности», — сказал газете Financial Times (FT) глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что проблемы с GPS в Балтийском море рядом с границей России становятся слишком опасными, чтобы их игнорировать.

По оценкам эксперта, как пишет FT, нарушение качества сигналов затронуло десятки тысяч гражданских рейсов за последние месяцы.

Власти балтийских стран считают, что за проблемами с GPS стоит Россия. Один из анонимных чиновников в разговоре с газетой предположил, что происходящее связано с попытками Москвы защитить Калининградскую область от возможных атак украинских беспилотников.

Еще по теме
Маск назвал безумием новые переговоры Украины и США
Макрон призвал задуматься об обороне Европы и ядерном оружии
Посол Литвы намекнул на уничтожение Крымского моста
МУС выдаст ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Странное «инопланетное» существо выловили в океане. ФОТО
Алла Пугачева выделила своего фаворита в «Голосе» после финала
России предсказали вымирание работоспособных граждан
Российские войска накроют Запорожье защитным куполом
Обсуждение (1)
Картина дня
Страны Балтии обвинили Россию в создании помех авиации
Маск назвал безумием новые переговоры Украины и США
Адам Кадыров стал куратором Российского университета спецназа
Уничтоженный танк Abrams покажут на выставке
Мультимедиа
Ленин в цитатах: о любви и коррупции
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Denis CENTR

Спецназовцам теперь наверное стремно за свой университет 😂😂😂

corrector

кто против расследования, тот и виноват - элементарно и автоматически !

mosquito__2010

"рынок США для них будет закрыт." - вот щас поржал. США автоматически рухнут в одночасье без Китая с...

nicollaich

"балтийские собачонки сша"©.Золотые слова.