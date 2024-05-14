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Запад перечислил условия для диалога с Москвой

Источник:
Sibnet.ru
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Западу для построения диалога с Москвой необходимо дать ряд гарантий, заявил американский эксперт из Института Куинси Джордж Биб.

В частности, западным странам нужно будет договориться с Россией о том, как и где страны Европейского союза смогут размещать свои вооруженные силы, а также обсудить, какие для этого будут ограничения, пишет Responsible Statecraft.

По словам эксперта, России необходимо некоторое понимание от Запада относительно «красных линий», недопустимых действий. Это позволит исключить вмешательства во внутренние дела друг друга.

Ключевым моментом нормализации являются усилия, которые Западу следует прилагать для диалога с российским руководством, в частности с президентом России Владимиром Путиным. Эксперт отметил, что американские власти прилагают для этого недостаточные усилия.

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Политика #Мир
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