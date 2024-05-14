Странам Евросоюза разрешили «откупаться» от мигрантов

Совет Евросоюза утвердил обширную реформу миграционного законодательства, которая кардинально изменит европейскую систему предоставления убежища и миграции, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Новые правила позволяют собирать более точные данные всех категорий мигрантов, в том числе и биометрические. Пакет также ужесточает правила для мигрантов из относительно безопасных стран. Он должен облегчить миграционную нагрузку на страны ЕС.

Реформы также вводят механизм распределения просителей убежища между всеми странами Евросоюза. Если в одной стране оказывается чрезмерное количество соискателей убежища, их должна будет принять другая страна ЕС.

Механизм предусматривает возможность отказа государства от принятия мигрантов. В таком случае правительству такой страны нужно будет оказать финансовую поддержку беженцам взамен убежища.

Реформы вступят в силу после соответствующей публикации в Официальном журнале ЕС. После этого странам Евросоюза нужно будет в течение двух лет привести в соответствие национальные законодательства.