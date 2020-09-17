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Европарламент призвал оставить Белоруссию без денег

Источник:
ТАСС
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Фото: Treehill / CC BY-SA 4.0

Европарламент (ЕП) подготовил проект резолюции по ситуации в Белоруссии, призывающей институты ЕС максимально делегитимизировать президента Александра Лукашенко, блокировать финансирование Минска по всем каналам, а также оказывать всю возможную поддержку оппозиции.

В документе содержится целый ряд радикальных идей. Так, в нем выражается сожаление о «начале загрузки ядерного топлива на БелАЭС и о ее готовности начать производить электричество в ноябре»

Европарламент просит ЕС «заморозить любые переводы средств Минску и прекратить выдачу кредитов Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития», предлагает провести «международную конференцию доноров средств для демократизации Белоруссии», и «отозвать решение о проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года в этой стране», приводит ТАСС содержание документа.

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ЕП также поставил под сомнение последние договоренности между Москвой и Минском, утверждая, что «Лукашенко не имеет политического или морального мандата» на заключение каких-либо соглашений от имени республики, «в том числе с российскими властями, которые могут угрожать суверенитету и территориальной целостности Белоруссии».

В проекте резолюции говорится о непризнании итогов состоявшихся в Белоруссии 9 сентября президентских выборов, поскольку, по мнению Европарламента, «они были проведены с грубым нарушением всех международных стандартов». Европарламент также не признает Лукашенко президентом Белоруссии.

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Топ комментариев

slavaynin

Надо учредить ежегодную премию "новичёк"

senik

Да там все полное враньё. Навальный в на фоне полного здоровья пошёл в самолёте в туалет. Там сам выпил...

Voland2

Уборка в номере проводится сразу после выезда постояльца.Полное вранье...

Uynachalnica

Маловато будет... Не ценят гения!

Удав Каа

Обаме же дали вроде, за 4 (ЧЕТЫРЕ) военные компании премию мира, а тут ваще других кандидатов не видно.