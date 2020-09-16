Шойгу на фоне протестов в Белоруссии прибыл в Минск

Российская военная делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу прибыла в среду в Минск с рабочим визитом, говорится в сообщении Минобороны России.

«В Минск с рабочим визитом прибыла российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу. Цель визита — обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России», сказано в сообщении.

В эти дни в Белоруссии проходят совместные российско-белорусские учения «Славянское братство — 2020». Накануне для участия в маневрах в республику прибыли подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России.

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В понедельник, 14 сентября в Сочи с визитом прибыл белорусский президент Александр Лукашенко. Российский лидер Владимир Путин пообещал выделить Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа продолжаются протесты — демонстранты требуют отмены их результатов. Акции сопровождаются столкновениями с силовиками, массовыми задержаниями участников, а также арестами лидеров белорусской оппозиции.