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Максим Галкин спародировал переговоры Путина и Лукашенко

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/maxgalkinru

Российский шоумен и телеведущий Максим Галкин спародировал переговоры Путина и Лукашенко, выложив соответствующее видео на своей странице в Instagram.

Галкин сыграл роль двух президентов сразу, для большей убедительности и схожести с белорусским лидером он использовал накладные усы. Пародист показал, как Лукашенко отчитывается перед Путиным про новые радиоперехваты в Европе.

«Сегодня Навальный очнулся и сразу стал звонить кому-то в Россию. Читаю запись разговора. Алло, срочно заберите меня отсюда. Здесь все плохо, рубли поменять очень сложно. Люблю Путина, хочу домой», — говорит Галкин голосом Лукашенко.

Кроме этого, в интерпретации Галкина президент Белоруссии докладывает российскому лидеру про перехват спецслужбами переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что белорусские спецслужбы перехватили переговоры между Берлином и Варшавой» по поводу ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Аудиозапись была передана Москве.

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