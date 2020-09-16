Роспотребнадзор предупредил об опасности переболевших COVID

Выздоровевший от коронавируса человек может распространять вирус до 90 дней, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума РАН.

«У нас есть наблюдения, и такие же наблюдения есть за рубежом, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Вот в нашем наблюдении сегодня – до 48 дня в Российской Федерации, а за рубежом до 90 дней», — цитируют «Ведомости» Попову.

По ее словам, распространять вирус может человек, у которого нет симптомов коронавируса и отрицательный тест на вирус.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа сообщил президент России Владимир Путин.

В Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса, разработанной в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. В испытаниях примут участие около 40 000 человек. 250 добровольцев уже сделали прививку от коронавируса, сообщили в оперштабе Москвы.