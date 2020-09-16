Роспотребнадзор предупредил об опасности переболевших COVID

Выздоровевший от коронавируса человек может распространять
вирус до 90 дней, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе
заседания президиума РАН.
«У нас есть наблюдения, и такие же наблюдения есть за
рубежом, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Вот в нашем
наблюдении сегодня – до 48 дня в Российской Федерации, а за рубежом до 90
дней», — цитируют «Ведомости» Попову.
По ее словам, распространять вирус может человек, у которого
нет симптомов коронавируса и отрицательный тест на вирус.
О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11
августа сообщил президент России Владимир Путин.
В Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины от
коронавируса, разработанной в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. В испытаниях примут
участие около 40 000 человек. 250 добровольцев уже сделали прививку от
коронавируса, сообщили в оперштабе Москвы.