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Напившегося средства для труб малыша спасли в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Томские врачи спасли 1,5-годовалого ребёнка, который нечаянно выпил средство для очистки труб, сообщила во вторник пресс-служба Министерства здравоохранения Томской области.

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«Мальчик поступил с сильным ожогом пищевода в тяжелом состоянии. Пятнадцать дней он провёл в реанимации, сейчас продолжает лечение в хирургическом отделении. На данный момент его состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет», – рассказал главный врач томской больницы скорой помощи №2 Андрей Караваев.

Врач предупредил, что многие современные средства бытовой химии имеют приятный запах и сладковатый привкус, который привлекает детей, и призвал родителей быть осторожнее, хранить их в недоступном для детей месте.

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Топ комментариев

150388

Ты нам лучше скажи куда свои 30 серебряников потратил подзаборный житель кремля)))... Тоже ездил на выборы...

shidoshi

Януковичу уже 3,5 дали через месяц оказался в Ростове ))))))))Спасибо налогоплатильщики Российской Федерации...

scorpion2777

Тут тёща на днях попросила яду для крыс купить. Только "новичок" говорит не бери, он даже Навального...

wolkof71

Ребята с другой планеты опять выбрали себя.

150388

Очередной плевок от гнустных единорасов. Ну а компота спроса нет уже давно. Замкнутый круг😅