Напившегося средства для труб малыша спасли в Томске

Томские врачи спасли 1,5-годовалого ребёнка, который нечаянно выпил средство для очистки труб, сообщила во вторник пресс-служба Министерства здравоохранения Томской области.

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«Мальчик поступил с сильным ожогом пищевода в тяжелом состоянии. Пятнадцать дней он провёл в реанимации, сейчас продолжает лечение в хирургическом отделении. На данный момент его состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет», – рассказал главный врач томской больницы скорой помощи №2 Андрей Караваев.

Врач предупредил, что многие современные средства бытовой химии имеют приятный запах и сладковатый привкус, который привлекает детей, и призвал родителей быть осторожнее, хранить их в недоступном для детей месте.