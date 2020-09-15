Канал «Россия» представил сериалы нового сезона

Канал «Россия» в новом телесезоне покажет более десятка новых сериалов, среди них совершенно свежие проекты, а также продолжения уже известных многосерийных фильмов, сообщила пресс-служба канала.

Новые сериалы

«Грозный». Эпическая драма о самой неоднозначной и противоречивой фигуре в российской истории — Иване Грозном. Личность царя до сих пор вызывает непримиримые споры. В ее оценке не сходятся историки и политики, художники и кинематографисты. В новом фильме будет показана жизнь Ивана в разные периоды. Главного героя сыграют сразу два актера — Сергей Маковецкий и Александр Яценко.

«Обитель». Экранизация одноименного романа-бестселлера Захара Прилепина о Соловецком лагере особого назначения. В картине режиссера Александра Велединского страх и отвага, отчаянное желание выжить, понять главное в себе и жизни становятся фоном страстной любовной истории заключенного Артема Горяинова (Евгений Ткачук) и чекистки Галины (Александра Ребенок).

Фото: © кадр из сериала «Обитель»

«Спасская». Детектив рассказывает, как следователь уголовного розыска Сочи, блондинка с острым умом и сильным характером Анна Спасская (Карина Андоленко) будет раскрывать запутанные дела. Как профессионалу ей цены нет. В личной жизни у Анны, на первый взгляд, все прекрасно: состоятельный супруг носит кофе в постель и умоляет уйти с опасной работы. Но все не так просто.

«Теория вероятности». Авантюрный остросюжетный сериал рассказывает о бывшем аспиранте Никите Пирогове. Герой привык обдумывать каждый шаг. Гениальный расчет позволяет ему выстроить игорный бизнес, завоевать любовь и отомстить врагу. Никита не знает промахов, но однажды промахивается его старый друг Акела – и по законам игры простить друга нельзя. Главные роли в сериале сыграли Максим Матвеев и Артем Ткаченко.

Фото: © кадр из сериала «Теория вероятности»

«Зови меня мамой». Сага о любви основана на реальных событиях. Спасаясь от раскулачивания и ссылки, дочь деревенского мельника Таня убегает в Москву. Ей приходится в одиночку выживать в трудное время. Когда у нее на руках оказываются двое чужих мальчишек, девушка заменяет им погибшую мать. Но с детьми Тане все труднее скрываться от преследования. В ролях: Анна Старшенбаум, Алексей Барабаш, Юрий Цурило, Юлия Ауг, Ольга Тумайкина.

«Теорема Пифагора». Семейная драма показывает выстроенный годами и расписанный по минутам быт Сергея и Ирины. Когда в привычную жизнь пары врывается провинциальная Алена, устоявшиеся правила вмиг рушатся. Героям предстоит научиться жить по новым законам, которые не так однозначны. В главных ролях: Мария Куликова, Егор Бероев, Александра Власова, Нина Усатова, Александр Ратников.

Фото: © кадр из сериала «Теорема Пифагора»

«За счастьем». Легкая комедийная мелодрама «За счастьем» с Анной Ардовой, Марусей Климовой, Анной Хилькевич и Ниной Усатовой расскажет о трех женщинах, которые стали жертвами брачных аферистов.

«Небеса подождут». Сюжет сериала об успешном бизнесмене Сергее и его жене Светлане. Пара ждет своего первенца и строит грандиозные планы. Но партнер и друг детства Юрий Мазуров жестоко убивает Сергея. В жизни Светланы появляется новый человек. Но кто он и почему ведет себя так же, как и ее любимый муж Сергей?

Фото: © кадр из сериала «Небеса подождут»

«Закрытый сезон». Сериал про страшную эпидемию перенесет зрителя в курортный городок, в котором здоровые люди умирают за несколько часов. Именно туда и направляется эпидемиолог из Москвы Джек, которого пытается перехватить и подкупить Глеб Валентинович – полулегальный бизнесмен, владелец кафе и табачных киосков. Жизнь целого города в опасности, а главным героям нужно во что бы то ни стало найти нулевого пациента.

Новые сезоны

«Склифосовский». Восьмой сезон медицинского сериала будет переполнен эмоциями. Сотрудников главного института скорой помощи ждет проверка на прочность. Но главное испытание уготовано доктору Брагину (Максим Аверин).

«Тайны следствия». Сериал порадует поклонников юбилейным, 20-м сезоном. Самый любимый следователь страны Мария Швецова (Анна Ковальчук) и ее профессиональная команда продолжат раскрывать запутанные преступления.

Фото: © кадр из сериала «Тайны следствия»

«Преступление 2». В остросюжетном детективе героям Дарьи Мороз и Павла Прилучного придется вновь оставить личные разногласия, чтобы сообща вести расследование изощренного преступления, держащего в страхе весь город.

«Оптимисты». В новых сериях события развернутся в разгар Карибского кризиса, когда отношения США и СССР накалены до предела. Молодым дипломатам в исполнении Егора Корешкова, Риналя Мухаметова, Северии Янушаускайте и Артема Быстрова придется балансировать на грани. В центре событий окажутся новые герои – Дмитрий Нестеров (Сергей Безруков) и Алекс Брэдли (Елизавета Боярская), от отношений которых будет зависеть судьба всего мира.