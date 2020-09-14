Независимые лаборатории подтвердили отравление Навального «Новичком»

Независимые лаборатории в Швеции и Франции обнаружили в пробах политика Алексея Навального вещества из группы «Новичок», подтвердив выводы немецких экспертов, сообщило правительство Германии.

Особая лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием образцов Алексея Навального и нашла следы действия нервно-паралитического вещества группы «Новичок». Пробы были отправлены во Францию и Швецию, где подтвердили выводы немецких экспертов.

«Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло», — говорится в заявлении федерального правительства.

По данным ФРГ, Организация по запрещению химоружия приняла пробы Навального и уже запустила процедуру их проверки в сертифицированных ОЗХО лабораториях.

Навальному стало плохо 20 августа в самолете Томск — Москва, его в состоянии комы госпитализировали в Омске. Через два дня оппозиционера вывезли в немецкую клинику «Шарите». 7 сентября Навального вывели из комы. Его состояние, по словам близких, остается тяжелым