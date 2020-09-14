Явка на выборах в Новосибирской области едва превысила 25%

Явка на выборах в Новосибирской области с учетом досрочно проголосовавших 11 и 12 сентября, по данным на 18.00 по местному времени, составила 25,23%, сообщает областная избирательная комиссия.

Проголосовали порядка 544 600 жителей региона. Наиболее активно себя проявили избиратели Сузунского (52,43%), Здвинского (49,14%), Венгеровского (48,97%) районов. Наименьшая явка была зафиксирована в Искитиме (23,50%), Оби (20,50%), Бердске (20,07%). Средняя явка по городу Новосибирску составила только 18,43%.

Явка на голосовании по внесению поправок в Конституцию в Новосибирской области составила почти 35 %. Выборы губернатора Новосибирской области в 2018 году прошли при явке в 22 %.