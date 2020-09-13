Женщина выплатила ипотеку за пять дней

Жительница Нижегородской области удивила сотрудников банка рекордно быстрым погашением ипотеки — она смогла его выплатить за пять дней.

Россиянке одобрили кредит на тринадцать лет, но она смогла выплатить его в течение пяти дней. Нижегородка уточнила, что собиралась продать квартиру и приобрести новую. Но из-за того, что покупатель старой жилплощади долго не находился, она решила взять ипотеку, пишет местный портал gipernn.ru.

«У нас было обязательство — в течение десяти дней внести платеж. Мы думали, что успеем продать нижегородскую квартиру, но потом стали сомневаться: а вдруг не успеем», — приводит слова женщины портал gipernn.ru.

Но спустя пару дней после того, как банк одобрил операцию, женщине удалось заключить сделку по предыдущей квартире. Покупатель почти сразу оплатил жилье, и она в этот же день закрыла ипотеку.