НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Женщина выплатила ипотеку за пять дней

Источник:
gipernn.ru
260 0

Жительница Нижегородской области удивила сотрудников банка рекордно быстрым погашением ипотеки — она смогла его выплатить за пять дней.

Россиянке одобрили кредит на тринадцать лет, но она смогла выплатить его в течение пяти дней. Нижегородка уточнила, что собиралась продать квартиру и приобрести новую. Но из-за того, что покупатель старой жилплощади долго не находился, она решила взять ипотеку, пишет местный портал gipernn.ru.

«У нас было обязательство — в течение десяти дней внести платеж. Мы думали, что успеем продать нижегородскую квартиру, но потом стали сомневаться: а вдруг не успеем», — приводит слова женщины портал gipernn.ru.

Но спустя пару дней после того, как банк одобрил операцию, женщине удалось заключить сделку по предыдущей квартире. Покупатель почти сразу оплатил жилье, и она в этот же день закрыла ипотеку.

Еще по теме
Центробанк выявил схему кражи денег с помощью голосового меню
Человечеству предрекли наступление глобальной нищеты
Бедность испугала сибиряков сильнее коронавируса
Томский бизнесмен скрыл от государства 7 млрд руб.
смотреть все
Экономика #Деньги #Квадраты
КАРТИНА ДНЯ
•
Канцлер Австрии заявил о начале второй волны пандемии в стране
•
МИД России призвал Apple не потакать властям Украины
•
Роспотребнадзор уточнил порядок работы школ в пандемию
•
Синоптики спрогнозировали ночные заморозки в Сибири
Подробности
•
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Синоптики спрогнозировали ночные заморозки в Сибири
Сибирь 13.09.2020 14:38
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
Сибирь 12.09.2020 09:37
Центральные улицы Новосибирска перекроют из-за полумарафона
Сибирь 12.09.2020 06:56
Особый картофель вырастят новосибирцы для чипсов Lay’s
Сибирь 11.09.2020 16:20
Самое популярное
Microsoft представила бюджетную консоль Xbox Series S
3751
Вакцина от коронавируса вызвала опасную побочную реакцию
3634
Выборы новых депутатов: ждать ли сюрпризов в Новосибирске?
3408
Максим Галкин спародировал переговоры Путина и Лукашенко
3212
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Канцлер Австрии заявил о начале второй волны пандемии в стране
•
МИД России призвал Apple не потакать властям Украины
•
Роспотребнадзор уточнил порядок работы школ в пандемию
•
Синоптики спрогнозировали ночные заморозки в Сибири
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Навальный полностью пришел в сознание и все вспомнил
85
Омские врачи посчитали отравление Навального «фантастикой»
61
Германия засекретила анализы Навального
41
Страны G7 признали отравление Навального подтвержденным
36
Лавров пригрозил ответом на санкции из-за Навального
35