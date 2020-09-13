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Эксперты рассказали об отказе Германии от «Северного потока-2»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Власти Германии могут рассматривать шесть вариантов отказа от проекта «Северный поток-2», при которых «грязную работу» выполнят другие, считают эксперты издания Politico.

Согласно первому варианту, Берлин может вынудить региональные власти и Федеральное агентство по судоходству и гидрографии отозвать разрешение на строительство трубопровода, но в этом случае оператор строительства Nord Stream 2 AG может подать в суд на Берлин, ссылаясь на то, что отзыв разрешения продиктован политическими мотивами, приводит ТАСС мнение экспертов

Второй вариант подразумевает, что Берлину следует дождаться решения суда по искам природоохранных НПО, выступающих против реализации проекта, поскольку существует вероятность, что суд может решить в пользу заморозки строительства.

Германия также может воспользоваться торговым законодательством, которое позволяет ей ввести национальные ограничения на импорт российского газа в целях сохранения нацбезопасности. При этом издание отмечает, что не вполне ясно, не будет ли такой маневр ФРГ противоречить нормам ЕС.

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Кроме того, Берлин может позволить американским санкциям остановить проект или настоять на введении общих санкций Евросоюза. Наконец, даже при условии завершения строительства «Северного потока-2» власти ФРГ могут найти предлог отказать в выдаче финальной лицензии на начало работы трубопровода.

Разговоры о прекращении реализации «Северного потока-2» начались в ФРГ после госпитализации Алексея Навального. Проект «Северный поток–2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа.

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