Одна из спутниц Навального уклонилась от беседы с полицией

Одна из шести человек, сопровождавших Навального в поездке по Сибири, уклонилась от общения с полицией и выехала за границу, сообщила пресс-служба СУ УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По данным ведомства, опрошены пять из шести спутников Навального: Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский. Марина Певчих, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа, в день происшествия, уклонилась от дачи объяснений.

Женщина 22 августа вылетела в Германию, «в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным». В настоящее время ее местонахождение устанавливается.

Также полиция установила маршрут их передвижения, круг общения, а также места проживания и посещения. Среди них — гостиница «Xander Hotel» с рестораном «Velvet», съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, «Венская кофейня» в аэропорту города Томска.

«Согласно полученным данным, именно в перечисленных местах А.А. Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль», — говорится в сообщении.

Навальному стало плохо 20 августа в самолете Томск — Москва, воздушное судно село в Омске, и оппозиционера в состоянии комы доставили в больницу. Через два дня его вывезли в клинику в Германии. По версии омских медиков, состояние Навального вызвало нарушение обмена веществ, по версии немецких экспертов, он был отравлен нервно-паралитическим веществом. 10 сентября стало известно, что политик полностью пришел в сознание.