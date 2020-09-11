НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Одна из спутниц Навального уклонилась от беседы с полицией

Источник:
Sibnet.ru
298 2
Фото: © Sibnet.ru

Одна из шести человек, сопровождавших Навального в поездке по Сибири, уклонилась от общения с полицией и выехала за границу, сообщила пресс-служба СУ УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По данным ведомства, опрошены пять из шести спутников Навального: Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский. Марина Певчих, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа, в день происшествия, уклонилась от дачи объяснений.

Женщина 22 августа вылетела в Германию, «в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным». В настоящее время ее местонахождение устанавливается.

Также полиция установила маршрут их передвижения, круг общения, а также места проживания и посещения. Среди них — гостиница «Xander Hotel» с рестораном «Velvet», съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, «Венская кофейня» в аэропорту города Томска.

«Согласно полученным данным, именно в перечисленных местах А.А. Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль», — говорится в сообщении.

Навальному стало плохо 20 августа в самолете Томск — Москва, воздушное судно село в Омске, и оппозиционера в состоянии комы доставили в больницу. Через два дня его вывезли в клинику в Германии. По версии омских медиков, состояние Навального вызвало нарушение обмена веществ, по версии немецких экспертов, он был отравлен нервно-паралитическим веществом. 10 сентября стало известно, что политик полностью пришел в сознание.

Тема: Отравление Алексея Навального
Небензя ответил на обвинения России по инциденту с Навальным
Путин создаст комиссию по Навальному
Навальный полностью пришел в сознание и все вспомнил
Германия признала, что жизнь Навальному спасли омские врачи
смотреть все
ЧП #Громкое дело
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин извинился перед президентом Сербии за пост Захаровой
•
Одна из спутниц Навального уклонилась от беседы с полицией
•
Трамп заявил о наличии у США «невиданных вооружений»
•
АвтоВАЗ выбрал название нового авто
Подробности
•
Избирательные аномалии Приангарья: чего ждать на выборах губернатора
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Выборы новых депутатов: ждать ли сюрпризов в Новосибирске?
Как это работает
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Особый картофель вырастят новосибирцы для чипсов Lay’s
Сибирь 11.09.2020 16:20
Полицейский сбила ребенка в Горно-Алтайске
Сибирь 11.09.2020 15:53
Источники скрытых выбросов в атмосферу нашли в Омске
Сибирь 11.09.2020 14:49
Роспотребнадзор перечислил признаки качественного шоколада
Сибирь 11.09.2020 14:22
Самое популярное
Медики перечислили опасные сопутствующие болезни при COVID-19
4576
Класс в новосибирской школе закрыли на карантин из-за COVID-19
4567
Учительница в Кузбассе подхватила коронавирус
4485
Ефремов сказал, на сколько его посадят
3993
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин извинился перед президентом Сербии за пост Захаровой
•
Одна из спутниц Навального уклонилась от беседы с полицией
•
Трамп заявил о наличии у США «невиданных вооружений»
•
АвтоВАЗ выбрал название нового авто
Подробности
•
Избирательные аномалии Приангарья: чего ждать на выборах губернатора
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Выборы новых депутатов: ждать ли сюрпризов в Новосибирске?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Partizan1996

Пусть лучше себе другую работу найдет, всю Россию развалил

turan601

Не могу понять как они собираются это делать даже в теории

senik

Ни фига не понял. За что Ее осудить хотят? Если я съем корову или свинью, это норма, если собаку- 3 года....

paramedic

Фигня какая-то! Жестокое обращение- это когда мучают, издеваются, не дают еды, воды, бьют.А тут съела.Этак...

Иркут 69

А кто сказал что собираются..? Люди собираются в своём кругу, разговаривают, обозначают проблемы, озабоченно...