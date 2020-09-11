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Выборы губернатора начались в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Все избирательные участки открылись в Иркутской области в пятницу, и будут работать до 20.00 воскресенья. В регионе проходят выбора губернатора, а также мэров и депутатов, сообщил журналистам председатель Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев.

В регионе работает более 1,9 тысячи участковых избирательных комиссий. Численность избирателей на 1 июля составляет 1,8 миллиона человек. Кроме губернатора жители области буду выбирать мэров Ангарска, Свирска, Черемхово, двух депутатов думы Иркутска и депутатов в районах и муниципалитетах.

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Проголосовать можно на избирательных участках, начиная с пятницы 8.00 по местному времени. Воскресенье, 13 сентября, объявлен единым днем голосования. В этот день после 20.00 участки закроются и начнется подсчет голосов.

Найти свой избирательный участок можно на сайте областного избиркома. А найти себя в списке избирателей можно на сайте ЦИК. Также можно подать письменное заявление или устное обращение в участковую комиссию о голосовании на дому.

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Топ комментариев

turan601

Не могу понять как они собираются это делать даже в теории

Partizan1996

Пусть лучше себе другую работу найдет, всю Россию развалил

pepelmetal

Да просто осеннее обострение, так бывает когда в "стране" закрывают псих лечебницы)

senik

Ни фига не понял. За что Ее осудить хотят? Если я съем корову или свинью, это норма, если собаку- 3 года....

paramedic

Фигня какая-то! Жестокое обращение- это когда мучают, издеваются, не дают еды, воды, бьют.А тут съела.Этак...