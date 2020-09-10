Избирательные аномалии Приангарья: чего ждать на выборах губернатора

Досрочные выборы губернатора Иркутской области пройдут с 11 по 13 сентября. Но даже при таком удобном для избирателя режиме политологи сомневаются, что растянутое по времени голосование существенно увеличит явку и как-то поможет избежать сюрпризов и второго тура в традиционно протестном регионе.

Выборы губернатора Иркутской области должны были состояться в 2021 году. Но в декабре 2019 года Владимир Путин принял отставку члена КПРФ, Сергея Левченко с поста главы региона с формулировкой «по собственному желанию». Президент назначил временно исполняющего обязанности, а выбор перенесли на 2020 год.

Единый день голосования назначили на 13 сентября. Однако в 2020 году Центральная избирательная комиссия дала добро на трехдневное голосование. То есть выборы пройдут по той же схеме, что и голосование за внесение поправок в Конституцию РФ.

К слову, растянуты» выборы на этот раз обрадуют некоторых школьников —11 и 12 сентября объявили «днями здоровья» и отправили учеников на незапланированные для них выходные.

В Иркутской области на 1 июля зарегистрировано более 1,8 миллиона избирателей. В пятницу, 11 сентября откроется 1927 избирательных участка. Найти свой избирательный участок можно на сайте областного избиркома. А найти себя в списке избирателей можно на сайте ЦИК.

Кроме того, проголосовать можно на дому или на своем участке. Для «выездного» голосования необходимо позвонить или написать заявление в участковую избирательную комиссию (УИК) по месту, где прикреплен избиратель. Сделать это нужно до 14.00 по местному времени (9.00 мск) 13 сентября.

Из-за эпидемии коронавируса голосовать придется в масках и перчатках. На средства областного бюджета было закуплено 2 миллиона масок, 1,5 миллиона перчаток, санитайзеры и коврики. Кроме этого, помещения будут обрабатываться антисептиками, а избирателям предложат передвигаться на участках по специально разработанным схемам.

«Традиционно протестный»

Изначально на должность кандидата на пост губернатора Приангарья претендовало 17 человек. Но в ходе предвыборной гонки 12 из них выбыло. Некоторые не прошли «муниципальный фильтр», кто-то сам снял свою кандидатуру. В итоге осталось пять человек:

Андрей Духовников, сотрудник аппарата Губернатора. Выдвинут партией ЛДПР.

Лариса Егорова, депутат областного Законодательного собрания. Выдвинута партией «Справедливая Россия».

Игорь Кобзев, бывший замминистра МЧС, временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области. Самовыдвиженец.

Геннадий Щадов, проректор Иркутского национального исследовательского технического университета. Выдвинут партией «КПСС».

Михаил Щапов. Депутат Госдумы. Выдвинут партией КПРФ.

Предыдущие выборы губернатора в Иркутской области проходили в 2015 году, также 13 сентября и тоже были досрочными. Тогда действующий губернатор Сергей Ерощенко набрал 49,6% голосов. А его основной конкурент Сергей Левченко — 36,61%. Явка составила не многим более 29%. Был объявлен второй тур, на который явилось больше избирателей — 35,5%.Победу одержал Левченко.

По мнению политолога, директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, Иркутская область возглавляет рейтинг электоральных аномалий. Сейчас это единственный регион, где ведется реальная борьба между кандидатами. И вероятность второго тура в этом регионе снова есть.

Возможно, это связанно с традиционно протестными политическими настроениями иркутян, как и в целом жителей Сибири, добавил директор Центра гуманитарных исследований и консультирования Сергей Комарицын.

«Вся электоральная история новейшего времени показывает, что все результаты выборов в Сибири отличаются от среднероссийских. Не везде конечно. Есть Тува, которая показывает северокавказские результаты. Кемеровская область, где была построена система административного давления еще во времена Амана Тулеева», — отметил он.

Но в остальных регионах Сибири выборы, скорее всего, будут традиционно протестными. На это может повлиять и ситуация внутри страны. Например, хабаровские события.

Явка же в Иркутской области, вероятно, будет выше, чем в среднем по Сибири, потому что там «и ставки выше».

«И хотя серьезного накала я там не вижу, тем не менее, результаты там могут быть неожиданными. Иркутск — территория очень протестная», — резюмировал политолог.