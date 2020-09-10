НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Избирательные аномалии Приангарья: чего ждать на выборах губернатора

Источник:
Sibnet.ru
172 0
Фото: © Sibnet.ru
Досрочные выборы губернатора Иркутской области пройдут с 11 по 13 сентября. Но даже при таком удобном для избирателя режиме политологи сомневаются, что растянутое по времени голосование существенно увеличит явку и как-то поможет избежать сюрпризов и второго тура в традиционно протестном регионе.

Выборы губернатора Иркутской области должны были состояться в 2021 году. Но в декабре 2019 года Владимир Путин принял отставку члена КПРФ, Сергея Левченко с поста главы региона с формулировкой «по собственному желанию». Президент назначил временно исполняющего обязанности, а выбор перенесли на 2020 год.

Единый день голосования назначили на 13 сентября. Однако в 2020 году Центральная избирательная комиссия дала добро на трехдневное голосование. То есть выборы пройдут по той же схеме, что и голосование за внесение поправок в Конституцию РФ. 

К слову, растянуты» выборы на этот раз обрадуют некоторых школьников —11 и 12 сентября объявили «днями здоровья» и отправили учеников на незапланированные для них выходные.

В Иркутской области на 1 июля зарегистрировано более 1,8 миллиона избирателей. В пятницу, 11 сентября откроется 1927 избирательных участка. Найти свой избирательный участок можно на сайте областного избиркома. А найти себя в списке избирателей можно на сайте ЦИК

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВыборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?

Кроме того, проголосовать можно на дому или на своем участке. Для «выездного» голосования необходимо позвонить или написать заявление в участковую избирательную комиссию (УИК) по месту, где прикреплен избиратель. Сделать это нужно до 14.00 по местному времени (9.00 мск) 13 сентября.

Из-за эпидемии коронавируса голосовать придется в масках и перчатках. На средства областного бюджета было закуплено 2 миллиона масок, 1,5 миллиона перчаток, санитайзеры и коврики. Кроме этого, помещения будут обрабатываться антисептиками, а избирателям предложат передвигаться на участках по специально разработанным схемам.

«Традиционно протестный»

Изначально на должность кандидата на пост губернатора Приангарья претендовало 17 человек. Но в ходе предвыборной гонки 12 из них выбыло. Некоторые не прошли «муниципальный фильтр», кто-то сам снял свою кандидатуру. В итоге осталось пять человек:

Андрей Духовников, сотрудник аппарата Губернатора. Выдвинут партией ЛДПР.
Лариса Егорова, депутат областного Законодательного собрания. Выдвинута партией «Справедливая Россия».
Игорь Кобзев, бывший замминистра МЧС, временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области. Самовыдвиженец.
Геннадий Щадов, проректор Иркутского национального исследовательского технического университета. Выдвинут партией «КПСС».
Михаил Щапов. Депутат Госдумы. Выдвинут партией КПРФ.

Предыдущие выборы губернатора в Иркутской области проходили в 2015 году, также 13 сентября и тоже были досрочными. Тогда действующий губернатор Сергей Ерощенко набрал 49,6% голосов. А его основной конкурент Сергей Левченко — 36,61%. Явка составила не многим более 29%. Был объявлен второй тур, на который явилось больше избирателей — 35,5%.Победу одержал Левченко.

По мнению политолога, директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, Иркутская область возглавляет рейтинг электоральных аномалий. Сейчас это единственный регион, где ведется реальная борьба между кандидатами. И вероятность второго тура в этом регионе снова есть.

Возможно, это связанно с традиционно протестными политическими настроениями иркутян, как и в целом жителей Сибири, добавил директор Центра гуманитарных исследований и консультирования Сергей Комарицын.

«Вся электоральная история новейшего времени показывает, что все результаты выборов в Сибири отличаются от среднероссийских. Не везде конечно. Есть Тува, которая показывает северокавказские результаты. Кемеровская область, где была построена система административного давления еще во времена Амана Тулеева», — отметил он.

Но в остальных регионах Сибири выборы, скорее всего, будут традиционно протестными. На это может повлиять и ситуация внутри страны. Например, хабаровские события. 

Явка же в Иркутской области, вероятно, будет выше, чем в среднем по Сибири, потому что там «и ставки выше».

«И хотя серьезного накала я там не вижу, тем не менее, результаты там могут быть неожиданными. Иркутск — территория очень протестная», — резюмировал политолог.

Еще по теме
Неизвестные распространяли фейки от имени новосибирского избиркома
День Байкала в Приангарье растянут на год
Главе Бурятии вручили зуб шерстистого носорога
Парламент Приангарья решит «депутатскую» судьбу сына экс-губернатора
смотреть все
Политика #Местная власть #Аналитика
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль прокомментировал «поглощение» Белоруссии
•
Лукашенко припугнул европейцев «ягодками»
•
Ефремов обвинил своего адвоката в «подставе»
•
Росстат обнаружил «невидимые зарплаты»
Подробности
•
Избирательные аномалии Приангарья: чего ждать на выборах губернатора
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Дорогая осень 2020-го: на что вырастут цены?
Как это работает
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Избирательные аномалии Приангарья: чего ждать на выборах губернатора
Сибирь 10.09.2020 06:45
Отопительный сезон в Кузбассе начали на неделю раньше срока
Сибирь 09.09.2020 18:12
Археологи нашли древний Кемерово
Сибирь 09.09.2020 17:46
Кержакову предложили пост тренера «Томи»
Сибирь 09.09.2020 17:11
Самое популярное
Звезда «Аквамена» станет первым в мире ведьмаком
8426
Медики перечислили опасные сопутствующие болезни при COVID-19
4267
Класс в новосибирской школе закрыли на карантин из-за COVID-19
4059
Ефремов сказал, на сколько его посадят
3732
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль прокомментировал «поглощение» Белоруссии
•
Лукашенко припугнул европейцев «ягодками»
•
Ефремов обвинил своего адвоката в «подставе»
•
Росстат обнаружил «невидимые зарплаты»
Как это работает
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

fenimor

что проходит прямая линия что нет, результат НОЛЬ

turan601

да нет не 0, хоть народ раз в год веселил,чует что рейтинг на дне

Nik3316

нет, это они про официальную, просто по статистике мы богатые, а по налогам бедные...

Uynachalnica

Кто посмел? Выборы значит виртуальные завсегда пожалуйста, а пагаварить с вождем в бункере уже опасно?

Иркут 69

Горе то какое, великий Пу не сможет прочитать свой очередной монолог.... ☺️