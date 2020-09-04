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Выборы 13 сентября: где и за кого голосовать в Новосибирске?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Очередные выборы состоятся в единый день голосования 13 сентября. Как выяснить, какие выборы проходят, какие кандидаты представлены на избирательном округе и куда идти голосовать?

С 11 по 13 сентября в Новосибирской области пройдут выборы депутатов Законодательного собрания региона и Совета депутатов Новосибирска. 11 и 12 сентября — дни досрочных выборов, 13 сентября — единый основной день голосования. 

Выборы в городской совет состоятся только по одномандатным округам, когда избиратель голосует за конкретного кандидата из списка. В Законодательное собрание — по смешанной системе, которая включает и одномандатные округа, и партийные списки, когда избиратель голосует за партию, и она сама решает кто из списка станет депутатом.

Как найти избирательный округ по адресу?

Номер избирательного участка и место, куда нужно пойти голосовать, можно найти на сайте Центризбиркома РФ, на странице: «Информирование об избирательных комиссиях и комиссияхреферендума». В специальном окне ввести адрес, после чего сервис покажет номер избирательного участка и адрес места голосования.

Если в дни голосования избиратель будет далеко от своего участка, то он может проголосовать на удобном для него избирательном участке в Новосибирской области или на цифровом участке в Москве.

Цифровой избирательный участок – это обычный участок с комиссией, наблюдателями и избирателями. Его основной технологический элемент – терминал для голосования. Устройство для голосования предъявит человеку бюллетень по тем выборам, где он обладает активным избирательным правом.

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Если избиратель придет на участок в Новосибирской области, то сможет проголосовать только за партийный список областных депутатов. А на цифровом участке можно голосовать и за список, и за кандидатов в Заксобрание по одномандатным округам.

Если предполагается голосовать в другом месте,  до 8 сентября нужно подать соответствующее заявление через портал Госуслуги, МФЦ или в участковую избирательную комиссию.

Как найти кандидатов в депутаты по округу?

Карта городских избирательных округов в этом году изменилась. Схема одномандатных избирательных округов представлена на сайте Новосибирской городской избирательной комиссии.

Чтобы узнать, какие на округе кандидаты в Горсовет Новосибирска, на сайте горизбиркома нужно открыть страницу «Выдвижение и регистрация кандидатов», а там заглянуть в первую ссылку «О кандидатах в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатных избирательным округам». Эта ссылка скачивает документ со списком кандидатов.

Кандидатов в городской и областной советы по одномандатным округам можно найти и на сайте ЦИК в разделе «Информирование о кандидатах и избирательных объединениях», но при этом надо помнить номер своего участка и смотреть, какой из кандидатов к нему относится. При клике на фамилии кандидатов откроется их краткая биография.

Есть способ проще — для тех, кому удобнее прогуляться до своего избирательного участка. Со 2 сентября они работают.

«Избиратели могут прийти на избирательный участок, проверить о себе сведения, есть они или нет в списке. Также на участке появятся плакаты с перечнем кандидатов, можно заранее прийти и посмотреть», — сказала пресс-секретарь Избирательной комиссии Новосибирской области Виктория Сумина.

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Топ комментариев

Иркут 69

Тьфу, какое мелочное и презренное у нас государство.... Готово даже обложить продажу ношенных штанов.

Jek

Минфин наверное чего-то не понимает в этой жизни. Допустим, я купил Aurender A100 за 400.000 рублей....

cre

Цитатаможет принести в российский бюджет около 80 миллиардов рублей в годИ убытка на 100 миллиардов рублей...

slavaynin

А за что их любить?когда СССР рухнул они с Русскими очень мерзко обошлись.

Nik3316

Минфин много что не понимает...