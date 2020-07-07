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Онлайн-голосование применят на выборах в Госдуму в 2021 году

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Электронное дистанционное голосование будет использоваться на выборах депутатов Госдумы в 2021 году, заявил депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

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«К выборам депутатов Государственной Думы в 2021 это совершенно точно», — приводит РИА Новости слова Горелкина, сказанные им на круглом столе «Электронное голосование — шаг в будущее», отвечая на вопрос, когда использование электронного дистанционного голосования может быть расширено. «По сентябрю (этого года) будем смотреть, будут ли обращения», — отметил он.

По его словам, главное — обеспечить безопасность и доверие в целом к этой системе. «Но у меня нет сомнений, что это будет развиваться, и Россия станет одной из ведущих стран в этом направлении», — добавил Горелкин.

Как отметила секретарь ЦИК Майя Гришина, важно не только желание региона участвовать в электронном голосовании, но и технологическая база.

«Пока нет информации о каких-то официальных заявках (от регионов на участие в дистанционном электронном голосовании в сентябре). На самом деле, это вопрос ближайших трёх недель. Я думаю, будет больше ясности», — заключила Гришина.

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