Двоюродный племянник Путина возглавил партию «Народ против коррупции»

Двоюродный племянник президента России Владимира Путина, предприниматель Роман Путин избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщается на сайте партии.

«Роман Игоревич имеет большой опыт общественной и политической деятельности в области государственной службы. Эффективный предприниматель. Партия получит новый импульс в развитии и антикоррупционной деятельности», — говорится в сообщении партии.

По словам Путина, первоочередная задача партии — региональные выборы в сентябре. Следующий шаг — Государственная Дума.

«Планов очень много в самых различных сферах деятельности государства, абсолютно все отрасли. У нас, как вы заметили, очень активные члены партии. Буквально сегодня был озвучен одним из членов партии ряд мероприятий на девять триллионов рублей сохранения бюджетных средств», — цитирует РИА Новости политика.

Роману Путину 42 года, он сын Игоря Путина, двоюродного брата президента. Ему принадлежит ООО «Путин Консалтинг», он же является директором компании. Также Путин является генеральным директором компании «Звезда Ойл», которая производит нефтепродукты, владельцем компаний «Русюгэкспорт» (занимается перевозками), «Арбат Нефтегаз» (занимается оптовой торговлей топливом) и «Партнер Восток» (занимается оптовой торговлей автомобильными деталями). Председатель правления Русского академического фонда.

Партия «Народ против коррупции» зарегистрирована в 2014 году. Региональные представительства зарегистрированы в 49 субъектах, местные отделения присутствуют более чем в 500 городах, говорится на сайте партии.