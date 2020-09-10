Миллион рублей разыграют среди зрителей ТВ-шоу про мечты

Зрителям шоу «Миллион на мечту» нужно смотреть все выпуски, находить в эфире подсказки, собирать коды и копить баллы для финальной битвы за главный денежный приз, сообщила пресс-служба канала ТВ-3.

Суть нового телепроекта в попытке разжалобить жюри рассказам о свое мечте. Если член жюри заплачет — то участник может рассчитывать на победу. В каждом выпуске про свои мечты расскажут шесть претендентов, и один из них к концу программы станет миллионером.

Всего участникам шоу раздадут 15 миллионов. В состав жюри вошли знаменитости, которых пробить на эмоции на ровном месте не получится. Это актриса Настасья Самбурская, продюсер Яна Рудковская, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и предприниматель Андрей Трубников.

16-й миллион рублей разыграют среди телезрителей. Чтобы получить деньги, участникам гонки нужно внимательно смотреть выпуски шоу «Миллион на мечту», искать на экране подсказки от таинственного богача и вводите специальные коды на сайте ТВ-3, чтобы набрать достаточное количество очков для участия в суперфинале. Там победителю нужно будет правильнее и быстрее всех ответить на финальный сет вопросов от самих членов жюри.

Премьера шоу «Миллион на мечту» — 18 сентября в 19.00 на ТВ-3.