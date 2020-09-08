Создатели шоу «Золото Геленджика» спрятали в Новосибирске клад

Зрители нового телепроекта «Золото Геленджика» получат доступ к карте Новосибирска, где будет указано место со спрятанным кладом, сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Чтобы узнать, где в Новосибирске спрятан тайник с сокровищами, придется посмотреть шоу «Золото Геленджика». Проект стартует 13 сентября в 19.00 на ТНТ.

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В какой-то момент на экране появится QR-код, с помощью которого каждый сможет попасть на специальный сайт с картой тайников, расположенных в разных городах России, в том числе и в Новосибирске.

На карте не будет никаких названий улиц, номеров домов и точных координат, клад будет просто обозначен на карте, поэтому сокровище достанется только самым внимательным. После выпуска у кладоискателя будет 48 часов на то, чтобы отыскать тайник «Золото Геленджика» в своем городе.

Обхитрить создателей проекта не получится: будет невозможно получить карту с сокровищами в городе, расположенном в другом часовом поясе. Например, новосибирцы не увидят, где должны искать золото москвичи или жители других регионов.

Спортивно-юмористическое шоу «Золото Геленджика»с ведущим Иваном Охлобыстиным соберет участников из каждого субъекта РФ. Они будут проходить веселые спортивные задания, тот, кто пройдет все, получит главный приз — килограмм чистого золота.