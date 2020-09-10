Лазеры для показа рекламы из космоса испытали в России

Блок лазеров для космических аппаратов, показывающих рекламу из космоса, испытали в стратосфере, сообщает в пресс-служба компании-разработчика Avant Space.

«Блок лазеров был запущен в стратосферу на высоту около 30 километров для того, чтобы подтвердить проектный уровень мощности источника света в условиях, приближенных к космическим», — рассказали ТАСС в компании.

В результате эксперимента все расчеты были подтверждены, рассказал разработчик. «Будущее искусственное созвездие из спутников станет самой яркой звездой на ночном небе, сопоставимой с яркостью Венеры», — пояснили в пресс-службе.

Свечение аппаратов не будет создавать проблем для наблюдений астрономов. «Лазеры на спутниках будут включаться только во время пролета над крупными мегаполисами планеты и сфокусированы таким образом, чтобы не выходить за пределы городов», — добавили в компании.

Отслеживать подобные созвездия можно будет с помощью специального мобильного приложения, которое сейчас разрабатывается.