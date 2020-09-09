Медведев предложил ввести для всех гарантированный доход

Глава «Единой России» Дмитрий Медведев поручил фракции единороссов в Госдуме проработать вопрос о возможности введения в России минимального гарантированного дохода для всех граждан.

«Нам нужно проанализировать и подход к некоторым новым конструкциям, в частности, предлагается обсудить так называемую идею минимального гарантированного дохода граждан», — приводит ТАСС заявление Медведева.

Минимальный гарантированный (или безусловный базовый) доход — регулярная выплата определенной суммы денег каждому гражданину со стороны государства. Ее, как правило, выдают вне зависимости от уровня дохода и без необходимости выполнения работы.

По словам Медведева, это будет важным шагом в формировании будущей социальной политики и решения ряда задач, «которые действительно сейчас являются актуальными из-за общей экономической ситуации и в силу ранее принятых решений».

Он отметил, что пандемия продемонстрировала важность оказания поддержки гражданам. Поэтому идея минимального гарантированного дохода граждан требует «максимально внимательного анализа, прежде всего с экономической и финансовой точки зрения, организационной точки зрения, механизмов, которые могут использоваться».