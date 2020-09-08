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Россия оказалась не готовой к электромобилям

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россия оказалась в хвосте рейтинга развитых стран по их готовности к использованию электромобилей, в стране нет необходимой инфраструктуры и желания граждан покупать «зеленые» машины.

Рейтинг составила аудиторская компания KPMG. Аналитики начисляли баллы и учитывали такие факторы, как количество электромобилей в стране, инвестиции в электрификацию, наличие необходимой инфраструктуры, а также готовность граждан покупать «зеленые» автомобили, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование.

В первую тройку вошли Нидерланды, Норвегия и Швеция. Лучшее проникновение электромобилей показали Норвегия (11,5% от всего парка) и Нидерланды (2,5%). Больше всего электрокаров в насчитали в Китае (3,5 миллиона) и США (1,5 миллиона). Однако в рейтинге готовности эти страны заняли лишь 20 и 4 место соответственно.

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В России, по данным KPMG, насчитывается лишь 1 тысяча электромобилей, их доля в общем количестве стремится к нулю. По развитию технологий и инноваций в электротранспорте Россия оказалась на последнем, 25-м месте: в стране нет локальных современных разработок в области электротранспорта, не хватает местных игроков авторынка международного уровня и очень скромные инвестиции в электромобили.

По данным аналитического агентства «Автостат», за минувший год в России было реализовано 383 новых электрокара, а всего их в стране почти 8 тысяч штук. KPMG учитывал только официальный импорт новых авто, а «Автостат» — количество зарегистрированных в МВД машин. Самым массовым электромобилем в стране является Nissan Leaf.

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Авто #Авторынок #Транспорт и дороги
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