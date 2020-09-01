Первый российский электрокар Zetta показали на фото и видео

Разработчики первого российского электромобиля Zetta показали «почти серийную» версию машины City Modul 1 на фото и видео — они опубликованы в Instagram.

Электрокар получит короткие свесы, узкие фары и фонари-бумеранги. От прототипа предсерийная Zetta отличается наличием форсунок омывателя на капоте, зарядного разъема, светоотражателей и ручки на задней двери.

Разработка компактного электрокара Zetta идет последние четыре года. Производство модели, которое наладят в Тольятти, может начаться в конце этого года.

Базовая версия Zetta сможет проезжать без подзарядки до 180 километров. Заряжать ее можно практически от любого источника энергии — от розетки 220-380 Вт или от трансформатора. Цены на электромобиль будут начинаться от 550 тысяч рублей.